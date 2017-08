Landesjugendorchester musiziert unter schützendem Hallendach

Kultur Sulzbach-Rosenberg

Unter all den musikalischen Glanzlichtern der Herzogstadt hat das Bayerische Landesjugendorchester (BLJO) seinen angestammten Platz. Und so entfachte das junge Ensemble mit Dirigent Sebastian Tewinkel und dem herausragenden Cello-Solisten Maximilian Hornung auch diesmal wieder euphorische Begeisterungsstürme in der Krötensee-Sporthalle (wir berichteten). Dabei hätte Gastgeberin und Lions-Präsidentin Petra Schöllhorn dieses Sommerkonzert natürlich lieber im Schlosshof eröffnet. Aber das Wetter hatte einen Strich durch die Rechnung gemacht, und so begrüßte die Präsidentin nun das Publikum unter dem schützenden Hallendach. Ihren Dank an die Schar der Beteiligten und Helfer ergänzte sie mit einer 1000 Euro-Gabe an das BLJO: "Diese Spende ginge aber nicht ohne sie, das Publikum, das unsere diversen Aktionen immer so zahlungskräftig unterstützt. Nur so kann unser Hilfswerk auch die hervorragende Arbeit des Bayerischen Landesjugendorchesters unterstützen." Bild: Steinbacher