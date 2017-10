Kultur Sulzbach-Rosenberg

04.10.2017

0 04.10.2017

Wer sich aus erster Hand über eine fremde Kultur informieren will, kann dass entsprechende Land besuchen. Eine andere Möglichkeit ist, bei einer Lesung die gesellschaftliche und kulturelle Entwicklung von kompetenter Seite zu erfahren.

Bei einer literarischen Veranstaltung, bei der die Buchhandlung Volkert für das Ambiente und die Räumlichkeiten sorgte, lasen abwechselnd die vietnamesische Autorin und Journalistin Le Minh Khue in ihrer Landessprache und die Übersetzerin Marianne Ngo in Deutsch aus den Erzählungen "Eine kleine Tragödie" und "Stürmische Zeiten" vor."Solche Veranstaltungen und Kooperationen sind Teil der Gewerkschaftsarbeit", bekannte Vorsitzender Manfred Weiß, der im Namen des Verdi-Ortsvereins Sulzbach-Rosenberg, des DGB-Kreisverbandes Amberg-Sulzbach, des Verbandes deutscher Schriftsteller in der Verdi-Regionalgruppe Ostbayern (VS) und der Freundschaftsgesellschaft Vietnam die Begrüßung vornahm. Man setze sich dafür ein, das Verständnis zwischen Vietnam und Deutschland, trotz unterschiedlicher Gesellschaftsverhältnisse zu fördern, erläuterte der Vorsitzende der Freundschaftsgesellschaft, Günter Giesenfeld.Neben Reisen in das asiatische Land, um Begegnungen zu pflegen, übersetze man Bücher ins Deutsche und initiiere Lesungen, um über die Literatur in Vietnam während und nach dem Krieg zu informieren.Wer ein rein schwarzes Bild von Vietnam während des Krieges und für die Nachkriegszeit erwartet hatte, wurde enttäuscht. Denn die Schriftstellerin entwirft ein Bild, in dem positive, aber auch negative Schlaglichter sich abwechseln. So schilderte die Reporterin Thao in "Eine kleine Tragödie", wie sich ihr Bild von ihrem Onkel Tuyen als bewunderter Kriegsheld, der hohe Anerkennung genoss, wandelt, nachdem bekannt wurde, dass er für viele Tote und Verletzte verantwortlich war.Dies tat seiner Karriere nach dem Krieg aber keinen Abbruch, wie bei anderen Menschen auch. Ohne sich moralisch zu erheben, geht Le Minh Khue auf solches menschliche Verhalten ein und beschreibt, was ein Krieg aus Menschen machen kann und wie schwer es für den Einzelnen ist, sich zu entziehen.Auch nach dem Krieg bleibt keine Familie davon verschont. In diesem Fall bricht die soziale Fassade bei einer geplanten Hochzeit auseinander. Sie wird abgesagt, nach dem ein Verbrechen in der Vergangenheit ins Bewusstsein der Familienmitglieder vordringt.Auch "Stürmische Zeiten" beschreibt Handlungen während des Kriegs und nach dem Krieg, der von machen als Bürgerkrieg bezeichnet wird, in Wirklichkeit aber ein Stellvertreterkrieg war. Während ein Halbbruder für Südvietnam, sprich die USA kämpfte, war der andere auf der Seite Nordvietnam. Um seine Mutter in einer familiären Auseinandersetzung zu rächen, sie hatte ein Auge dabei verloren, ließ der Halbbruder aus dem Süden seinen Bruder, der während des Krieges sein Gefangener war, ein Auge ausstechen. Nach dem Krieg drehte sich das ganze, und der Sohn aus dem Norden rächte sich und der Bruder aus Südvietnam wurde misshandelt.Der Autorin, die fast schon zu objektiv und kühl distanziert die Kriegshandlungen beider Seiten beschreibt und kaum Emotionen erkennen lässt, geht es in den beiden Erzählungen, die romanhaft wirken, um Aufarbeitung und Versöhnung zwischen den beiden früheren Landesteilen. Deutlich wird auch, dass dies bis heute nicht abgeschlossen ist und wahrscheinlich noch viele Jahre dauern wird. Dies wurde in der Diskussion nochmals bekräftigt.___Weitere Informationen:www-fg-vietnam.de