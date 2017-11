Kultur Sulzbach-Rosenberg

12.11.2017

7

0 12.11.2017

Schwere Kost in der Synagoge: Am Gedenktag der Reichspogromnacht vom 9. November 1938 wurden Aufnahmen an die Wand projiziert von einer zerstörten Synagoge, und es wurde erzählt von jüdischen Menschen, die in der NS-Zeit einen Leidensweg zu gehen hatten. Aber es ging dabei nicht um Sulzbach.

Geld kam nie an

Ein neues Projekt

Genau recherchiert Bierwirths Ausführungen gründen auf intensiven Quellenstudien: Steuer- und Arisierungsakten, Briefverkehr, Augenzeugenberichte, Originalfotos und Interviews. Damit gelingt ihr eine packende, authentische Darstellung des "gesetzlich geregelten Raubzugs am jüdischen Vermögen", wie er sich in Regensburg und anderswo vollzog.



Sie schildert die schleichende Diskriminierung und Entrechtung jüdischer Mitbürger am Beispiel einiger Familien, so der des Rechtsanwalts und Vorstands der jüdischen Gemeinde Fritz Öttinger, seiner Frau und seiner Kinder. Im Zuge des Pogroms wurde deren Wohnung verwüstet, der Stadtrat Öttinger wurde verhaftet und gezwungen, am sogenannten "Schandmarsch" teilzunehmen.



Nach einer Forderung des Regensburger Finanzamtes von 180 000 Reichsmark "Reichsfluchtsteuer" versuchte die Familie in Vorbereitung auf die Emigration ihren Immobilienbesitz zu verkaufen. Die Notsituation wurde ausgenützt, so dass vom Verkaufserlös fast nichts mehr übrig blieb. "Mit zehn Mark in der Tasche haben die Eheleute Öttinger im August 1939 Deutschland verlassen", wusste die Rednerin zu berichten. (hka)

"Ich finde es wunderbar hier", waren die ersten Worte, mit denen Waltraud Bierwirth ihre Lesung in der ehemaligen Synagoge eröffnete. Aber schon der Titel ihres Buches "Die Firma ist entjudet", sprach von einem ganz anderen Blick auf Synagogen, von der "Schandzeit in Regensburg 1933 - 1945". Die Autorin und Journalistin begab sich auf Spurensuche, bei jüdischen Familien, vor allem aber in Archiven. In ihrem Buch berichtet sie über den Leidensweg der jüdischen Mitbürger in Regensburg in den Jahren der NS-Zeit. Es war die düstere Zeit der Enteignung, der Schikane, der Deportation, mit dem Ziel der Ausrottung der jüdischen Rasse."Am Zerstörungswerk in Regensburg konnte sich jeder beteiligen", klagt Bierwirth an. Es war nicht nur die SS, es waren Finanzbeamte, die jüdisches Eigentum zu konfiszieren hatten, Regensburger, die heiß auf jüdische Häuser und Wohnungen waren, der Pöbel, der Geschäfte plünderte und die Deportation mit hämischem Beifall begleitete. "Die Vernichtungsmaschinerie bestand aus der deutschen Gesellschaft, alle waren auf irgendeine Art eingebunden", ist die Autorin überzeugt. Die Regensburger jüdische Gemeinde bestand aus rund tausend Mitgliedern, knapp ein Prozent der Bevölkerung. Es gab 64 Unternehmen mit jüdischen Inhabern, als Mittelpunkt des Gemeindelebens die Synagoge.1933, so Bierwirth, begann der Terror der Nazis mit Übergriffen und Massenverhaftungen. Achtzig jüdische Männer wurden in einem Spießrutenlauf durch die Innenstadt getrieben, der als "Regensburger Schandmarsch" in die Geschichte einging. Die Synagoge wurde in Brand gesteckt und zerstört, was zur Folge hatte, dass etwa ein Viertel der Gemeindemitglieder den Weg in die Emigration antraten."Nach dem November-Pogrom war die Enteignung beschlossen", zeichnet die Autorin das weitere Schicksal der Regensburger Juden auf. Geschäfte und Fabriken mussten zwangsweise geschlossen und verkauft werden. "Immobilien, Aktien, wertvolles Eigentum, all das wurde von der Finanzkasse erfasst, der Erlös aber kam nie in den Besitz der Eigentümer". Dieses und ähnliche Schicksale, das entrechtete und willkürliche Amtshandeln gegen Juden, ihre systematische Ermordung in den Gaskammern, der Judenhass und das unsägliche Ziel der Arisierung - all das hinterließ Beklemmung bei der nicht allzu großen Runde der Zuhörer in der Synagoge.Die zierliche weißhaarige Autorin aber geht diesen Weg zielstrebig weiter. "1000 Jahre Juden in Regensburg" heißt ihr neues Projekt. Und wenn damals auch der größte Teil der jüdischen Gemeinde in Regensburg ermordet worden ist, heute lebt sie wieder. "Es gibt eine zwar arme, aber von vielen Seiten unterstützte Gemeinde, und 2019 wird eine neue Synagoge eröffnet, so dass jüdische Feste dort wieder ihren Platz haben".Manfred Weiß, der Verdi-Ortsvorsitzende, leitete eine lebhafte Diskussionsrunde und dankte den Mitveranstaltern Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes, Bund der Antifaschisten, dem DGB-Kreis und der Stadt für die Bereitstellung der Synagoge. Vor allem aber der engagierten Rednerin und Autorin Waltraud Bierwirth, die den Leidensweg dieser Menschen so berührend schilderte.