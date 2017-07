Lions-Club holt bayerisches Landesjugendorchester zum Sommerkonzert in den Schlosshof

Kultur Sulzbach-Rosenberg

25.07.2017

"Ganzes Schloss als Resonanzkörper" titelte die SRZ über ein Open-Air-Konzert des Bayerischen Landesjugendorchesters im Schlosshof. In der Tat bietet dieser Platz eine einzigartige Kulisse und Akustik für ein Klassikkonzert. Rund 90 Jugendliche unter der Leitung von Sebastian Tewinkel werden auch am Donnerstag, 10. August, wieder ein Gastspiel der Extraklasse geben. Auf dem abwechslungsreichen Programm des Sommerkonzertes des Lions-Clubs Sulzbach-Rosenberg in Kooperation mit der Kulturwerkstatt stehen Werke von Antonin Dvorák ("Cellokonzert op. 104 h-moll") sowie von Igor Strawinsky ("Le Sacre du printemps"). Als Solist wirkt Maximilian Hornung (Violoncello) mit. Sowohl Dirigent Tewinkel als auch Solist Hornung sind aus den Sommer- und Neujahrskonzerten alte Bekannte. Das Konzert beginnt um 19 Uhr; Einlass ist ab 18 Uhr. Bei schlechtem Wetter wird in die Sporthalle der Krötenseeschule umgezogen. Die Eintrittspreise: 15 Euro im Vorverkauf bei Sulzbach-Rosenberger Zeitung und Amberger Zeitung sowie im Internet; Abendkasse 17 Euro. Ermäßigte Karten für Schüler, Studenten und Behinderte für zehn Euro gibt es ausschließlich an der Abendkasse. Bild: exb