Kultur Sulzbach-Rosenberg

13.07.2017

9

0 13.07.2017

"Ratsam wäre es gewesen, diesen Saal nicht zu betreten": So heißt eine Ausstellung, die das Literaturhaus Oberpfalz an diesem Freitag um 19.30 Uhr eröffnet. Am 2. Mai 2017 hätte Gisela Elsner ihren 80. Geburtstag gefeiert. Dies lieferte die Idee zu einem außergewöhnlichen Projekt.

In einer Pressemitteilung des Loiteraturhauses steht dazu: "Die satirische Schreibweise Elsners ist stark von visuellen Effekten der Verfremdung geprägt, daher liegt eine Verbindung zur bildenden Kunst nahe. Zudem hat sich die Autorin in zahlreichen Werken mit dem Verhältnis von Text und Bild auseinandergesetzt. Der Reiz dieser Ausstellung liegt in den einzigartigen Text-Bild-Konstellationen, in denen verschiedene Arbeiten von jungen Künstlerinnen und Künstlern mit ausgewählten Textpassagen einer bereits verstorbenen Autorin in Dialog treten. Die Auswahl der Exponate erfolgte mit Blick auf zentrale Themen in Elsners Werk: Verfremdung des Vertrauten, soziale Unterschiede, Prestige und Stigmatisierung, Kritik der Geschlechterrollen, das Aufspüren faschistischer Strukturen in der BRD-Gesellschaft nach 1945."Zu sehen sind Arbeiten von Lilli Loge, Alex Lebus, Robert Vanis, Johanna Rüggen, Maja Gratzfeld, Michael Klipphahn, Karen Packebusch, Robert Brandes und Max Kowalewski. Zur Einführung spricht Elsner-Expertin Christine Künzel, die zusammen mit der Künstlerin Karen Packebusch und Michael Peter Hehl die Ausstellung kuratiert hat. Der Eintritt zur Eröffnung ist frei. Anschließend bleibt sie bis Sonntag, 15. Oktober, im Literaturhaus Oberpfalz.