19.12.2017

Freihung. Die wohlige Grundeinstellung, die mit dem Begriff Weihnachten einhergeht, entspringt auch einer Symbiose aus Erinnerung und Gefühl. Beides rückt Schauspieler und Entertainer Markus Maria Winkler in den Mittelpunkt seines Gastspiels am Samstag in der Kulturscheune Elbart. Der angekündigte "Zauber der Weihnacht" lässt nicht lange auf sich warten.

Klassiker der Adventszeit

Hüsch und Ringelnatz

Im Miniatur-Winterwald auf der Bühne tummeln sich knuffige Elche, von der Decke schweben kunstvolle Sterne - schon atmosphärisch gerät manch hartnäckiger Weihnachts-Verweigerer ins Trudeln. Dann erscheint Zeremonienmeister Markus Maria Winker, öffnet sein dickes Buch und überlässt das Wort Hermann Hesse und seinen gedichteten Gedanken zum Fest. Dass sich auch alle anderen Rezitationen des gemütlichen Beisammenseins in der einladenden Kulturscheune strikt um das Fest der Liebe und die umrahmende Winterzeit drehen, versteht sich.Die Zuhörer freuen sich aber nicht nur über ein Wiederhören echter Klassikern wie "Knecht Ruprecht" von Theodor Storm oder "Der Stern" von Wilhelm Busch, sondern genießen ebenso rarere Preziosen wie "Es treibt der Wind im Winterwalde" von Rainer Maria Rilke, das Märchen vom "kleinen Tannenbaum" aus der Feder von Manfred Kyber oder Erich Kästners "Interview mit dem Weihnachtsmann".Aus seiner Vorliebe für den Dichter Christian Morgenstern macht der in München lebende Künstler keinen Hehl: Das auch vielen im Publikum zumindest teilweise auf der Zunge liegende Oxymoron-Gedicht "Verkehrte Welt" (Dunkel war's, der Mond schien helle) erhellt die Stimmung wie "Der Schnupfen", "Das Weihnachtsbäumlein" oder "Wenn es Winter wird".Nachdem ein gelungenes Weihnachten ohnehin mindestens ebenso viele fröhliche wie besinnliche Elemente beinhaltet, bringt Winkler Hans Dieter Hüschs realsatirische "Feiertage" zu Gehör, erntet mit dem "vertauschten Geschenk" großes Gelächter und erfreut das die Gäste mit vermeintlich alkoholgeschwängertem Ringelnatz-Vortrag "Einsiedlers Heiliger Abend". Das Zwiegespräch zwischen Psychotherapeut und weihnachtsphobischem Bürgermeister verfehlt seinen Unterhaltungszweck ebenso wenig.Mit dem passenden Liedgut hält es der Entertainer wie man es auch aus den eigenen vier Wänden kennt: Gefälliges Halb-Playback vom Band und bloß kein geschwollenes, gekünsteltes Geschmetter. Das animierte die Gäste direkt zum Mitsummen und Mitträllern. "So stimmungsvoll vorbereitet kann Weihnachten kommen", sagt Hausherr Günter Preuß vor einer letzten humorigen Zugabe.