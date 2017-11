Kultur Sulzbach-Rosenberg

15.11.2017

Es ist eine ganz spezielle Kunst, einer "Hang" Töne zu entlocken, es gibt keinen Unterricht für dieses seltene Instrument aus der Schweiz. Wenn aber Martin Kälberer mit Finger, Daumen, Handfläche und Handwurzel oder auch mit Besen seine "Hangs" unterschiedlicher Stimmung anspielt, schwebt ein warmer, meditativer Klang durch den Raum.

Einsatz des Loopers

Klänge des Orients

Diese Klangbilder ergänzt Martin Kälberer improvisierend mit seinem Fender-Rhodes-Piano als Klavier und Synthesizer, oder mit einem der etwa 200 verschiedene Instrumente und Klangkörper die er in seine Werke einbinden kann. "Suono", bedeutet im Italienischen "Klang", oder frei übersetzt als Verbum "ich spiele". Aus dieser erfolgreichen Doppel-CD, eine nennt er "Vielklang" mit rhythmischen Klang und vom leichthändigem Spiel auf allem, was Töne macht, die andere CD "Einklang", die fast ausschließlich dem Klavierspiel gewidmet ist, spielte er einige Werke. Es ist nicht leicht, die Titel der einzelnen Stücke herauszuhören, man konnte sich aber einfach treiben lassen von Werk zu Werk."Vielklang" erzeugt Martin Kälberer mit seinem"Looper, den er mit den Füßen steuert. Er beginnt mit einem rhythmischen Instrument und nimmt dieses auf, mehrere Takte werden in einer Schleife immer wieder abspielt. Zu diesem Grundrhythmus kommen weitere Instrumente dazu, bis Martin Kälberer mit dem "Vielklang" zufrieden ist. Erst dann beginnt er mit den unterschiedlichen Instrumenten zu Improvisieren und setzt auch seine Stimme ein, die er gekonnt über dem Klangraum schweben lässt.Die politische Lage im Osten und das Artensterben inspirierten 2016 Martin Kälberer seine Doppel-CD "Suono" mit dem Projekt "Morgenland" zu erweitern. Nach der Pause schwebten Klangräume aus dem nahen Orient, aus Italien und ein Klangbild über das Artensterben durch den Seidel-Saal. Bei den Zugaben setzte Martin Kälberer seinen neuesten Klangkörper ein, genannt "Perseus", eine Metallzungentrommel, mit der er Neues in seine Werke einfließen lässt. Kälberers neuestes Projekt "Baltasound" wird am 4. Mai im Prinzregententheater in München vorgestellt, hier will er mit seinen Klangbildern das Publikum in die Weite und die Einsamkeit des Nordens mitzunehmen. Das Publikum im ausverkauften Seidel-Saal verabschiedete den Musiker mit begeistertem Applaus, Kälberer versprach weiterhin Konzerte in der von ihm geschätzten Historischen Druckerei Seidel zu geben. Die Sulzbach-Rosenberger dürfen gespannt sein.