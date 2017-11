Kultur Sulzbach-Rosenberg

07.11.2017

0 07.11.2017

Er war schon oft in der Herzogstadt zu Gast, doch offensichtlich kann er vom Sulzbach-Rosenberger Publikum nicht genug bekommen. Multiinstrumentalist Martin Kälberer spielt am 10. November in der Historischen Druckerei Seidel. Mit dabei sein neuestes Werk "Suono - Morgenland".

Tickets Karten für das Konzert gibt es beim NT/AZ/SRZ-Ticketservice unter Telefon: 0961/85-550, 09621/306-230 oder 09661/87290 und www.nt-ticket.de.

Kälberer erhielt im Alter von fünf Jahren Gitarren- und Mandolinenunterricht und ab 1973 Klavierunterricht. 1985/1986 studierte er Klavier an der Jazzabteilung der Musikhochschule Graz und ist seit 1989 freischaffender Musiker.1997 gründeten Werner Schmidbauer und er das Duo Schmidbauer & Kälberer, waren viele Jahre auf Tour und beschlossen im Juli 2016 auf freundschaftlicher Basis getrennte Wege zu gehen, so hieß es seiner Zeit in einer Presse-Info. Sein 5. Soloalbum Suono erschien im Herbst 2015 und am 11. November 2016 - am Martinstag - erschien die EP "Morgenland" mit fünf neuen Songs als musikalisches Update zu Suono.Im Vorfeld seines Auftritts am Samstag im Seidel-Saal (Einlass 19 Uhr, Beginn 20 Uhr) sprach der Künstler mit der SRZ.Martin Kälberer: Natürlich ist es immer schön, sich auf der Bühne gegenseitig zu inspirieren und zu befeuern. Aber ich bin ja solistisch nun auch schon fast 15 Jahre unterwegs und habe diesen Gegenpol immer genossen.Ganz in meiner eigenen Klangwelt zu versinken und jederzeit spontanen Eingebungen zu folgen, die mich teilweise in neue und unbekannte Richtungen führen, war und ist die besondere Herausforderung, die ich momentan sehr genieße.Nach über einem Jahr Suono-Live hat sich das Programm natürlich schon wieder verändert. Neue Ideen, neue Stücke sind zum Teil auf der Bühne entstanden und in das Programm eingeflossen. Ich habe diese Veränderungen auf einer kleinen CD (Morgenland) dokumentiert und sozusagen als Update im Gepäck. Es sind fünf Stücke, die nun darauf warten, wiederum auf die Reise zu gehen, sich live zu entwickeln, zu wachsen und sich zu verändern.Meine Musik ist immer eine Art Zustandsbeschreibung und letztlich der Versuch, ein Klang-Bild der Welt zu zeichnen, so wie ich sie momentan wahrnehme. So wird im Konzert sicher wieder vieles neu und vieles anders erklingen, was für mich ein besonderer Reiz ist, denn nichts ist schöner als sich selbst zu überraschen!Zunächst bin ich sehr glücklich damit, mich einmal ausschließlich auf ein Projekt zu konzentrieren, nachdem ich in den letzten Jahren immer sehr viele Dinge gleichzeitig gemacht habe. Für das nächste Jahr plane ich auch wieder neue Aufnahmen, die Ideen dafür sammle ich gerade. Aber ich bin sicher, dass sich auch wieder Kooperationen und Partnerschaften ergeben werden - neue und auch schon bekannte - so dass ich nicht Gefahr laufe, mich nur noch um mich selbst zu drehen.Ich habe nun bereits mehrere Male in der Historischen Druckerei gespielt und schätzte diesen Platz sehr. Neben dem persönlichen Bezug zum Veranstalter Fred Tischler von der Kulturwerkstatt, der sich mit viel Herz und Energie für ein tolles Kulturprogramm einsetzt, ist es tatsächlich der Platz selbst, der mich mit seiner besonderen Atmosphäre immer wieder gerne nach Sulzbach-Rosenberg kommen lässt. Ich mag Plätze mit einer eigenen Geschichte, da entsteht auch immer eine eigene Musik. Das letzte Konzert vor knapp einem Jahr war so schnell ausverkauft, dass wir uns für diesen Zusatztermin entschieden haben. Ich bin sehr neugierig, ob ich den einen oder anderen wiedererkenne.