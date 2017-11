Kultur Sulzbach-Rosenberg

17.11.2017

Kräftiges Schneegestöber lässt die Marktbesucher frieren. Viele flüchten sich in die gut geheizte Christuskirche zur traditionellen Orgelmatinee zum Marktsonntag. Sie wurden nicht enttäuscht.

Erhebender Abschluss

60 Meter hoch

Bei Werken von Johann Sebastian Bach und Felix Mendelssohn-Bartholdy entlockte Organist Christian Hammerschmidt der großen Schmid-Weigle-Orgel strahlende Töne in intensiver Farbigkeit. Die intelligente Registrierung und sein einfühlsames Spiel ließen das November-grau vergessen.Eine Entdeckung war David Terrys "Diapason Melody". Hammerschmidt gestaltete das Werk mit gefühlvoller Innerlichkeit wie die wohltuende Rückkehr aus der Hektik der Welt nach Hause.Angst, Verzweiflung, Schrecken, aber immer wieder der Trost, den das Vertrauen in Gottes Gnade spendet - all das legte der Musiker in seine Improvisation über Martin Luthers "Ein feste Burg". Das war ein erhebender Abschluss für die Feierlichkeiten zum Reformationsjubiläum.Im Gemeindesaal unter der Kirche bot der Kindergarten An der Allee Kaffee und Kuchen an - verlockend. Weniger Zuspruch fand die Kirchturmführung mit Günter Schultheiß, dem Vertrauensmann des Kirchenvorstands. Aber trotz des Schneefalls wagten einige Mutige den Aufstieg auf den 60 Meter hohen Turm.