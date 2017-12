Kultur Sulzbach-Rosenberg

Wie in all seinen Solo-Programmen seit 2008 geht es dem eigenwilligen, 58-jährigen Schauspieler und Musiker Michael Fitz im neuen Solo "Des bin i" einmal mehr ums Private. Auch und vor allem die Art von Privatem, über das keiner gerne spricht. Noch nicht mal beim Friseur und schon gar nicht auf Bühnen und in Liedform.

Das ist das Ding des Liedermachers aus Überzeugung. "Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, gerade in diesen, oft etwas trüben Gewässern zu fischen", heißt es in einer Presse-Info. Manchmal fängt er dabei etwas. Kleine oder große Fische, und er findet gelegentlich auch die eine oder andere Muschel, und darin - wie soll es auch anders sein - eine Perle. Vor allem aber findet oder besser befindet sich der bayrische Song-Poet höchstselbst genau dort, mittendrin im Leben. Genauso wie sich das Publikum dort wiederfinden kann. In den Themen, den oft hintersinnigen und nachdenklichen Kommentaren und natürlich den Liedern und deren Inhalten in diesem Programm. Da kann man sich getrost berührt, getroffen, belustigt oder auch wiedererkannt fühlen, lebendig eben. "Das", sagt der Künstler, "ist weder Zufall noch unbeabsichtigt". Manche mögen denken, wie kann man sich in diesen Zeiten, wo uns die große weite Welt beinah täglich um die Ohren fliegt und all das immer näher an uns heran rückt, ums Private drehen?"Michael Fitz spielt am Freitag, 8. Dezember, um 20 Uhr im Seidel-Saal. Karten gibt es im Vorverkauf in Sulzbach-Rosenberg bei den Buchhandlungen Volkert und Dorner und in der Tourist-Information/Kulturwerkstatt im Rathaus, in Amberg bei der AZ, im Reisebüro im Bahnhof und in der Tourist-Information am Hallplatz und online unter www.nt-ticket.de oder www.kulturwerkstatt-online.net. Telefonische Informationen unter 09661/510-110.