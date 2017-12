Kultur Sulzbach-Rosenberg

11.12.2017

3

0 11.12.2017

Er kennt den Seidel-Saal und seine Bühne, und seine Fans kennen ihn. Michael Fitz, der Liedermacher, ist wieder einmal Gast der Kulturwerkstatt. Und wieder einmal geht es bei seiner Musik um die Höhen und Tiefen menschlicher Gefühle. Diesmal ganz besonders um seine eigenen.

Ich bin ständig auf der Suche nach etwas Neuem, was dargestellt und ausgeführt werden möchte. Michael Fitz

Mit verschiedenen Soloprogrammen ist Michael Fitz in den vergangenen Jahren im Seidel-Saal aufgetreten. Auf "Wenn i schaug" im Jahr 2012 kamen "Erfolg" 2014 und "Liedermaching" 2016. In diesem Jahr nun und auch noch im nächsten tourt der 58-Jährige wieder durch deutsche Städte, und diesmal geht es ums ganz Private: "Des bin i" beschreibt er sich in seinen Liedern, setzt Gefühle frei und zerlegt sie, offen, ehrlich und vielfach mit melancholischem Grundton.Fünf seiner über 50 Gitarren hat der Song-Poet mitgebracht, spielt und stimmt sie abwechselnd, sitzt auf seinem ziemlich ramponierten Hocker, plaudert mit dem Publikum, kommt auf Umwegen zum Kern seiner Texte und Lieder. Nach seiner Kindheit in einem Münchener "Glasschermviertel" hat Michael Fitz, aus der bekannten Künstlerfamilie stammend, bereits mit 13 seine ersten Songs geschrieben.Heute, so erzählt er, habe er zwei wunderbare Berufe, den des Liedermachers und den des Schauspielers. Mit Frau und Sohn lebe er auf einem alten Bauernhof südöstlich von München und sei "ständig auf der Suche nach Neuem, was dargestellt und ausgeführt werden möchte".Diese Suche nach dem Sinn vieler Dinge zieht sich wie ein roter Faden durch den Abend im Seidel-Saal. Ein wenig Humor, eine Spur Ironie, ein kritischer Blick auf die Zustände in Staat und Politik, Nachdenklichkeit, Melancholie und Philosophisches, all das enthalten die Texte von Michael Fitz. "Was ich in mir finde", beschreibt er, und das sind die Dinge, die das menschliche Leben ausmachen: Frust, Angst, Zweifel, Enttäuschung, Verletzungen und die Liebe. Fragend und zweifelnd bleibt er ein Suchender; einer, der nie den Mut aufbringt, die ganze Wahrheit anzugehen. "I geh net aufs Eis, i schaug liaber de andren zu", gesteht er."I bin nackert" oder "Zeit" kleidet er in Worte und untermalt sie mit dem virtuosen Spiel seiner Gitarren, bedient sich souverän verschiedener Techniken und Spielarten. Seine Rhythmen bewegen sich zwischen Blues, Rock und Folk, mit leiser oder starker Stimme kann er poetisch und lyrisch die zwischenmenschlichen Beziehungen ausdrücken. Der melancholisch-nachdenkliche Grundton des Abends wird gemildert durch die launige Moderation, sein wirkungsvolles "Nebenbei-Geplauder", auch die oft hintersinnigen und nachdenklichen Kommentare.Das Publikum applaudiert verhalten bei diesem Rundgang durch menschliche Befindlichkeiten, erkennt sich vielleicht in vielem selbst wieder. Erst bei den Zugaben gibt es den großen Beifall und Jubel, als Michael Fitz "in eigener Sache" humorvoll über sein Schicksal als erkannter oder verkannter Schauspieler singt.