28.09.2017

Wer bei einem Konzert vor allem ans Zuhören und Zuschauen denkt, der kennt Mike Müllerbauer noch nicht. Bei dem 41-Jährigen lautet die Devise: mitmachen statt nur dabei sein. Mit seiner humorvollen Art, groovigen Songs und kinderleichten Mitmach-Choreografien begeistert er Jung und Alt. Am Freitag, 6. Oktober, um 17 Uhr gastiert er erneut in der Herzogstadt.

. "Freche christliche Songs mit Herz und Köpfchen, viel Groove und Lebensfreude",

schreibt der Nordbayerische Kurier. "Prickelnd wie ein Feuerwerk ... Mike Müllerbauer traf den Nerv der Kinder von heute ...", meint das Katholische Sonntagsblatt. Und das Feedback eines begeisterten Familienvaters lautet: "Mit eurer Musik und den tollen Texten können wir als Eltern unseren Kindern viele christliche Werte übermitteln und dabei so richtig viel Spaß haben."

Kein Schimpfwort

Knackige Rhythmen

Doch Spaß ist nicht das einzige, was Mike Müllerbauer kann. In seinem aktuellen Programm "Miteinander packen wir's" geht der Musiker auch ernstere Themen an. Entwaffnend ehrlich singt er davon, dass "wir Fehler machen dürfen", dass es 1000 gute Gründe gibt, dankbar zu sein und dass "Entschuldigung" kein Schimpfwort ist. Und auch der christliche Glaube hat Platz in seinen Texten: So ermutigt er immer wieder, auf Gott zu vertrauen, und singt vom Glück, einen Gott zu kennen, der uns im Alltag begleitet. Mike Müllerbauer, selbst Vater zweier kleiner Jungs, kommt dabei nie mit erhobenem Zeigefinger, sondern findet Worte, die Kindern Mut machen und ihrer kindlichen Welt gerecht werden.Dass Mike Müllerbauer für das, was er da macht, scheinbar geboren wurde, beweisen auch die Erfolge der vergangenen Jahre, heißt es in einer Agenturvorschau: 2007 wurde sein Lied "Komm, spiel doch einfach mit mir Fußball" beim Kinderliederwettbewerb von WDR 5 und Unicef aus über 1500 Einsendungen von einer prominenten Jury unter die Gewinner gewählt. Seitdem ist es ein echter Hit und Mikes Musik immer wieder auch im Radio zu hören. Sechs Jahre später landete auch sein Song "Hallo ciao, ciao" ganz weit oben: im Mai 2013 schaffte er es damit auf den ersten Platz der Kindercharts beim WDR-Kinderradio.Begleitet wird der Künstler von Andreas Doncic (Gesang, Keyboard). "Gemeinsam feuern sie eine kreative Bühnenshow ab", so die Ankündigung. Dass die Chemie zwischen beiden stimmt und sie wirklich Spaß haben an dem, was sie machen, sei sofort zu spüren. "Mit eingängigen Melodien, knackigen Rhythmen, witzigen Texten und der für sie so typischen Lebensfreude sind sie vor allem eines: ansteckend. In all dem transportieren die zwei glaubwürdig die Freude an der Musik und am Leben - und laden ein, sich ebenso an Gott zu freuen", macht die Vorschau auf den Auftritt neugierig.Das Konzert findet zur 25-Jahr-Feier der Missionsgemeinschaft Offene Tür statt. Karten für das Konzert sind erhältlich bei der Buchhandlung Volkert (Neustadt, Sulzbach-Rosenberg) und an der Abendkasse.