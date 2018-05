Kultur Sulzbach-Rosenberg

04.05.2018

04.05.2018

Der herzkranke Basti darf sich auch auf musikalische Unterstützung freuen: Am Sonntag, 6. Mai, gibt die Förderklasse der Städtischen Sing- und Musikschule (SMS) zu seinen Gunsten um 10.30 Uhr eine Matinée in der Berufsfachschule für Musik, Konrad-Mayer-Straße 2. Sieben ausgewählte herausragende Talente der Sparten Querflöte, Tenorhorn, Geige, Violoncello, Percussion und Klavier präsentieren dabei die Höhepunkte ihres aktuellen Repertoires und erfreuen das Publikum mit Musik-Genuss von Bach, Haydn, Fauré, Grieg, Schnittke, Sachse und Fink. Der Eintritt ist frei, großzügige Spenden für Bastis lebensnotwendige Behandlung in den USA sind sehr erwünscht.