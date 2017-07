Kultur Sulzbach-Rosenberg

27.07.2017

Sechs lange Ferienwochen stehen vor der Tür. Sechs Wochen Zeit, um viel zu erleben, zu verreisen, etwas zu unternehmen. Vor allem aber endlich Zeit, richtig viel zu lesen!

Damit den jungen Bücherwürmern das Lesefutter nicht ausgeht, lädt die Stadtbibliothek wieder ein zum Sommerferien-Leseclub. Leiterin Luise Eckert hat ein großes Regal mit druckfrischen Büchern exklusiv für Leseclub-Mitglieder gefüllt. Da gibt es lustige und spannende Geschichten, Abenteuer, Jugendkrimis, Fantasy, Romane um die erste Liebe und, und, und.Der Sommerferien-Leseclub funktioniert so: Junge Leute erhalten einen Clubausweis und können dann bei den neuen Kinder- und Jugendbüchern in der Stadtbibliothek aus dem Vollen schöpfen. Für jedes Buch füllen sie eine Bewertungskarte aus und geben sie ab.Wer in den Sommerferien mindestens drei Bücher liest, bekommt eine Urkunde. Unter allen Bewertungskarten werden bei der Abschlussparty des Leseclubs Preise verlost. Wer mehr liest, hat die Chance, noch mehr gute Bücher zu gewinnen.Der Sommerferien-Leseclub startet am Montag, 31. Juli. Geöffnet hat die Bibliothek in den Ferien Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag jeweils von 10 bis 14 Uhr.