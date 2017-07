Mit Michael Altinger ins Helle

Kultur Sulzbach-Rosenberg

21.07.2017

Der Kabarettist Michael Altinger gastiert mit seinem neuem Programm "Hell" am Samstag, 18. November, in der Berufsfachschule für Musik in Sulzbach-Rosenberg. Auf seiner Homepage heißt es dazu: "Mit Hell startet der BR-Schlachthof-Gastgeber im Oktober 2016 seine erste Kabarett-Trilogie. (...) Zusammen mit seiner Ein-Mann-Band, Martin Julius Faber, führt er im ersten Teil ins Helle. Ob das der Himmel sein wird oder die lodernde Höllenglut, das wird sich im Lauf der kommenden Jahre zeigen." Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Karten (freie Platzwahl) gibt es für 21 Euro bei der Amberger Zeitung, bei den Tourist-Infos in Sulzbach-Rosenberg und Amberg oder unter www.strasserkonzerte.de. Bild: exb