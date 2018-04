Kultur Sulzbach-Rosenberg

17.04.2018

Der Rahmen ist noch ungewohnt: Erstmals hat der Vorstand des Fördervereins des Stadtmuseums zur Mitgliederversammlung in die neu gestaltete Museumsscheune eingeladen.

Mit einer Bildershow an der neuen Multimediawand illustrierte der Verein die Aktivitäten des Jahres 2017. Diese reichten von der Beschaffung neuer Hygrometer über den Malwettbewerb bis zur räumlichen Umgestaltung der Scheune. Einen Höhepunkt bildete das Adventskonzert mit der Berufsfachschule für Musik am 4. Dezember. Auch an der Arbeit des P-Seminars Geschichte des HCA- Gymnasiums war der Verein beteiligt.Nach einem Todesfalls wählte die Versammlung Markus Brandl als Beisitzer in das Gremium. Als neuer Kassenrevisor erklärte sich Adolf Rank zur Mitarbeit bereit. Nach dem Bericht der Museumsleitung durch Edith Zimmermann folgte eine rege Diskussion über die Planungen 2018. Mehrere Vorträge und Filmveranstaltungen in der Scheune sind geplant, ebenso eine Mitgliederfahrt. Stadtheimatpfleger und Beisitzer Markus Lommer regte für die Zukunft eine bessere Vernetzung der vielfältigen Museumslandschaft in Sulzbach-Rosenberg an.In seinen Abschlussworten wünschte sich Vorsitzender Peter Lang eine aktivere Beteiligung der Bürger an der Arbeit des Fördervereins, da die Zahl der Mitglieder leider in den zurückliegenden Jahren gesunken ist.Insgesamt aber sei der Verein auf einem positiven Weg gemeinsam mit anderen interessierten Gruppen, die Kulturarbeit in der Herzogstadt zu bereichern.