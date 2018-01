Kultur Sulzbach-Rosenberg

25.01.2018

Gezielt überschreitet das "Modern Cello-Piano-Duo" die Grenzen zwischen Unterhaltungsmusik und Klassik. Der Plan von Cellist Daniel Sorour und Pianist Clemens Kröger, neues Publikum für klassische Musik zu gewinnen, geht in Sulzbach-Rosenberg auf.

Beim Konzert "Beatles meet Beethoven" in der Kammermusikreihe der Volkshochschule Amberg-Sulzbach war der Saal in der Berufsschule schon lange nicht mehr so voll.Es begann mit einer Reihe kurzer Stücke der spanischen Spätimpressionisten Enrique Granado, Manuel de Falla und Gaspar Cassadó. Diese Generation spanischer Komponisten hatte sich die Erneuerung der spanischen Musik aus dem Geist der Volksmusik auf die Fahnen geschrieben. Sorour spielte sein Cello sehr ausdrucksstark und mit viel Vibrato, während Kröger am Piano meist zurückhaltend agierte.Die Beatles-Hits "And I love Her", "With a Little Help from my Friends" und "Michelle" hatten die Musiker selbst für Cello und Piano adaptiert. Hier waren Klavier und Cello ebenbürtig und übernahmen im Wechsel Melodie oder Begleitung. Die Songs wurden mit Jazz-Harmonien und freieren Rhythmen, die bei Lennon/McCartney so nicht vorkommen, zu einem interessanten Hörerlebnis. Das Cello wirkte dabei manchmal als Zupfbass, manchmal imitierte es eine spanische Konzertgitarre.Ludwig van Beethovens Cellosonate A-Dur op. 69 ist weniger klavierlastig als frühere Cellosonaten des Pianisten Beethoven und fordert ein ausgewogenes Zusammenspiel. Sorour und Kröger spielten das "Allegro ma non tanto" sehr dramatisch und mit extremer Dynamik. Die schnelleren Passagen forderten insbesondere dem Cellisten alles ab.Nach der Pause gab das "Modern Cello-Piano-Duo" eine neue Grenzüberschreitung: Die "Fratres" des zeitgenössischen estnischen Komponisten Arvo Pärt. Nachdem Pärt in den Sechziger-Jahren mit Kompositionen in Zwölftontechnik das offizielle Missfallen der Sowjet-Führung erregt hatte, entwickelte er einen eigenen Musikstil, den "Tintinnabuli-Stil", der auf wiederholten Dreiklängen beruht. Der Komponist selbst hat "Fratres" zwischen 1977 und 2007 für verschiedene Besetzungen eingerichtet, unter anderem auch für Cello und Klavier. Das Cello spielt in rasender Geschwindigkeit eine Serie von Dreiklängen verschiedener Tonarten in einer Folge, die an Bachs Präludien (z.B. BWV 536 oder 543) erinnert. Krögers Piano wirkte dazu fast romantisch mit dunklen und geheimnisvollen Akkorden.Niccolò Paganini war vor allem als Violinvirtuose bekannt. Vor seinen Kompositionen zitterte die Musikwelt, weil sie stets wie eine Herausforderung zum Duell wirkten. Seine "Variationen auf einer Seite" sind zwar sehr schnell und virtuos, aber auch ein Scherz mit dem Publikum, und das machte Sorour auf dem Cello sehr deutlich. Da hörte man das ganze Klangspektrum des Instruments vom flötenartigen Flageolett bis zu einer Art Entenquaken. Tänzerisch und lustig wirkte das Ganze, obwohl es für den Instrumentalisten eine schweißtreibende Herausforderung war. Ebenfalls ein Riesenspaß war Camille Saint-Saëns "Karneval der Tiere". Das Gegackere der Hühner, der basslastige Walzer der Elefantendame oder der traurige Kuckuck, bei dem das Cello nur zwei Töne hat - alles war lautmalerisch und heiter.George Gershwins Bluesklänge in "Summertime" und "It ain't necessarily so" aus der Oper "Porgy and Bess" markierten einen radikalen Stimmungswandel. Das Cello mit sehr schönen Blue Notes und die rhythmisch anspruchsvolle Klavierbegleitung stimmten die Zuhörer auf den abschließenden Höhepunkt ein: "Bohemian Rhapsody" von Freddy Mercury. Dass dieser bombastische Klassiker einmal die Nummer Eins in den Pop-Charts war, ist heute nicht mehr vorstellbar. Erst nach drei Zugaben entließ das begeisterte Publikum die Musiker.