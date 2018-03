Kultur Sulzbach-Rosenberg

22.03.2018

4

0 22.03.2018

Zu einem besonderen Abend lädt die Kulturwerkstatt am kommenden Samstag, 24. März, um 20 Uhr, in den Seidel-Saal ein: Mulo Francel, hochkarätiger Saxofonist, World Music-Künstler und mehrfacher Echo-Preisträger präsentiert zusammen mit seinem Ensemble sein aktuelles Programm "Mocca Swing". Für Oberpfalzmedien hat er vorab einige Fragen beantwortet.

Nicht zum ersten Mal. Ich war schon mit Quadro Nuevo in Sulzbach-Rosenberg und werde auch am 8. Juni mit diesem Ensemble wieder im Seidel-Saal sein.David Gazarov, unser hochvirtuoser Pianist, stammt aus Baku am Kaspischen Meer. Der Bassist Sven Faller feiert mit seinem Trio 11 große Erfolge, und Robert Kainar, der Drummer, Mitglied des Jedermann-Ensembles in Salzburg, bringt das theatralische Element in die Musik ein.Wir bringen meist eigene Kompositionen, gefühlvolle Balladen, feurige Latin-Grooves, kubanische Walzer - einfach Musik aus aller Welt, inspiriert von Begegnungen mit außergewöhnlichen Menschen.Wir bereiten "Flying carpet", eine Tournee durch Ägypten vor, spielen zusammen mit ägyptischen Musikern. Wir wollen damit auch zeigen, dass sich Menschen unterschiedlicher Herkunft und Religion verstehen können: Die Musik bringt zusammen.