Kultur Sulzbach-Rosenberg

29.04.2018

2

0 29.04.2018

Undurchdringliche Urwälder bedeckten die Nordfiluse, das Land an der Vils vor über 1200 Jahren. Das raue Klima, wilde Tiere und Räuberbanden bedrückten die wenigen Menschen, die in ärmlichen Weilern ihr Leben fristeten. In diese Düsternis brachte der angelsächsische Missionar Wunibald das Licht des Christentums.

Geschichte aufgeschrieben

Aussagen verdeutlicht

Dekanatskantor Gerd Hennecke hat aus der Legende des Hl. Wunibald ein überwältigendes Multimedia-Schauspiel gestaltet. Mit Lesungen, Filmen, Schauspiel und großartiger Musik erweckte Hennecke eine längst vergangene Zeit wieder zum Leben. Pfarrer Konrad Schornbaum gab dazu eine knappe historische Einführung.Eine monumentale, geradezu gewaltige Improvisation mit grabestiefen Bässen von der Orgel eröffnete den Abend und nahm die Zuhörer mit ins Jahr 701. Damals wurde Wunibald in der englischen Region Wessex geboren. Autorin Christina Wagner hatte sich intensiv mit dem Heiligen beschäftigt und sein Leben zusammengefasst.Über Wunibald und seine Geschwister Willibald und Walpurga gibt es eine Lebensgeschichte der Nonne Hugeburc, die die drei Heiligen kannte und Ende des 8. Jahrhunderts ihre Viten niederschrieb. Wagner erzählte die Lebensgeschichte Wunibalds aus der Sicht Hugeburcs, und die fromme Frau (Felicitas Groth) trat auch selbst auf.Wunibald pilgerte von England nach Rom, ging zurück nach England um weitere Gefährten zu werben, und zog dann mit Bonifatius, seinem Onkel, nach Germanien, um die Heiden zu missionieren. Erst wirkte er in Thüringen, dann in der heutigen Oberpfalz. Die ehemalige Martinskirche in Ermhof stammt aus der Zeit, als Wunibald sich hier aufhielt. 761 starb er in Heidenheim in dem Kloster, das sein Bruder Willibald gegründet hatte.Wunibald war Zeit seines Lebens unterwegs, und das bewiesen auch die Filme, die sein Leben und Wirken illustrierten. Jugendliche von der Evangelischen Jugend zeigten in klaren Schwarz-Weiß-Aufnahmen seinen langen Weg, sein unermüdliches Eintreten für den Glauben und die Mühen der Mission.Aus Wunibalds Zeiten ist keine Musik überliefert. Hennecke hat für die musikalische Gestaltung des Abends Stücke von der Frührenaissance bis zur Moderne ausgewählt. So unterschiedlich sie waren, ergänzten sie doch Text und Bilder perfekt, weil sie die Aussage betonten und verdeutlichten.Die Kantorei sang, von Hennecke am Piano begleitet, diese Chorsätze. Unter seinem Dirigat agierten die rund 25 Sängerinnen und Sänger geschmeidig und souverän. Obwohl zahlenmäßig nicht so stark besetzt wie die Frauen, überzeugten auch die Männerstimmen mit Volumen und Wohlklang.Aufwühlend in seiner expressiven Emotionalität waren die "Lamentations of Jeremiah", Kraftvolle Dynamik und ein bewegender Ausdruck kennzeichneten das norwegische Volkslied "Ned i vester soli glader". Besonders schön war hier der Einsatz der Röhrenglocken, mit denen Ben Hartmann den Gesang akzentuierte.Als der letzte Ton verklang, ließen die Zuhörer Musik, Bilder und Texte noch einen Moment nachwirken, ehe sie stürmisch applaudierten. Kirchenmusikdirektor Gerd Hennecke bezeichnete die Aufführung als Generalprobe, denn am 8. Juni um 21 Uhr wird das Konzertereignis am Originalschauplatz, der Ruine der Martinskirche in Ermhof, erneut aufgeführt. Dazu lud der Musiker bereits jetzt alle ein.