Sulzbach-Rosenberg

06.10.2017

06.10.2017

Von Anke Schäfer

36 spannende Stunden

850 Auftritte mit "Attwenger"

Sulzbach-Rosenberg. Eine Lesung wie ein rasant geschnittener Film, ein singender Autor, der als Musiker die Bühnen der Welt kennt und ein Buch, das Beobachtungen, Dialoge, Essays und Songtexte zu einem ureigenen Sog komprimiert: Mit seiner "Teilzeitrevue" setzte "Attwenger"-Drummer Markus Binder neue Maßstäbe - nicht nur für die Foyer-Lesungen im "Capitol".Die vielen Begabungen des Künstlers Markus Binder reichen aber noch weit über das exakte Gespür für die Sprache an sich, den Hintersinn der Worte im speziellen und den genauen Takt eines mitreißenden Flows hinaus. Der Österreicher verfügt obendrein über charmante Lässigkeit und äußerst trockenen Humor, wie sich schon beim eröffnenden Zwiegespräch mit Veranstalter und Buchhändler Ralf Volkert offenbarte.Dabei näherte sich der Gastgeber über die musikalische Volte an: Um das Kult-Groove-Slang-Punk-Duo "Attwenger" in die Oberpfalz zu locken, habe er jetzt erst mal mit Markus Binder und seiner "Teilzeitrevue" angefangen, erklärt Volkert den Plan. "Eine taktisch kluge Vorgehensweise", retournierte Binder, aber "ob das aufgeht, weiß man nie". Die weiteren Ausritte etwa zur Volksmusik oder der zwölfjährigen Pause zwischen dem ersten Buch und seinem aktuellen Nachfolger reichert Binder mit dem Aphorismus "A Tag is a Tag, a Tag is a Hund und wenn der Hund ned mag is schlecht für'n Tag" an, der als legitimer Nachfolger von Ernst Jandls "Ottos Mops" durchgeht. Schließlich fanden die beiden Akteure einige Gemeinsamkeiten und darüber doch zurück zum vorzustellenden und selbstredend perfekt als Geschenk geeigneten Buch.Der allgemein üblichen, chronologischen Vorgehensweise zollte Markus Binder mit dem ersten Satz und den folgenden Impressionen während eines Fluges von Mexiko nach Europa Tribut. Namen für sein im Mittelpunkt der literarischen Collage stehendes Pärchen habe er ebenso bewusst vermieden wie weitere Identifikationen, so Binder. Sein Schwerpunkt liegt klar auf dem, was die beiden in insgesamt 36 Stunden am Flughafen, im Flugzeug, im Zug, in der Stadt, in Klubs oder im Einkaufszentrum beobachten und belauschen oder wie sie selbst von anderen wahrgenommen werden.Reflektierte Gedanken über Preise, Geld und Gott, todernste Auseinandersetzungen mit dem Terrorismus und seiner medialen Aufbereitung, feinsinnig-launige Wortspielereien ("sich orientieren kommt von Orient"), klamaukige Band-Namen-Spinnereien ("Sharon Stoned, Schwarnold Arzenegger, Modern Stalking, Durchgeschossene Rigipsplatten") - alles geht in der "Teilzeitrevue". Überhaupt sei es egal, wo man das Buch aufschlage, es sei "immer geil", so der gut aufgelegte Performance-Profi.Bei den oft mit langem Vorlauf angekündigten Songs offenbart sich der routinierte Musiker, der es mit "Attwenger" auf 850 Auftritte und 10 Gastspiele mit mehr als zehn Flugstunden Anreise gebracht hat. Smartphone und Verstärker reichen als Soundteppich für den pulsierenden Rhythmus, in dem Markus Binder seine Wortkaskaden pulsieren lässt.Seine Schlussfrage, welche Assoziationen der Gast zum Wort "Frühstück" auftischt, wollte Volkert nicht singen. Mit seinem traditionellen Gast-Geschenk blieb er allerdings bei der wirkungsvollen Kombination aus Sprache und Rhythmus und überreichte Binder den Roman "Tram 83" seines Landsmanns Fiston Mwanza Mujila.