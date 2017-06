Kultur Sulzbach-Rosenberg

08.06.2017

08.06.2017

Der Tipp stammt von Wilhelm Busch: "Wo man singt, da lass dich ruhig nieder." Viele Eltern und Großeltern von Kindern aus der Jahnschule werden es jetzt gerne bestätigen.

Durstige Kamele

Schillers Handschuh

Konrektorin Andrea Dechant verriet ihnen zu Beginn die Besonderheit des ersten musischen Abend in der Aula der Jahnschule: Die Lehrer überließen es weitgehend den Schülern, das Programm auszugestalten.Alle Solisten traten freiwillig auf und wählten ihre Stücke selbst aus. Teilweise spielten sie sogar frei. Einige Schüler nahmen am Klavier Platz, aber auch eine Querflöte, Blockflöten, Gitarre, Keyboard und sogar ein Schlagzeug waren zu hören. Manche der Vortragenden haben vor vier Jahren mit der Musik begonnen, andere lernen erst seit kürzerer Zeit, und für einige war es der erste Auftritt vor großem Publikum.Auch die Stücke waren sehr vielfältig. Sie reichten vom Wiegenlied über die Europahymne bis zum Jazz. Durstige Kamele, Rock around the clock oder Tiritomba gehörten dazu. Zwischendurch traten der Schulchor und die Singklassen der 2. und 3. Jahrgangsstufen auf. Silvia Schulz, stellvertretende Leiterin der Sing- und Musikschule, betreute sie dabei.Der spontanen Schulband nahm sich Gerald Ludwig an, der Leiter des Musik- und Kulturzentrums (MuK) in Rosenberg. In der Besetzung mit drei E-Gitarren, Akkordeon, Klavier und einem Bongo klopfte sie an "Heavens door"."Quick mouth", also einen "schnellen Mund", bewies die AG Trommeln unter der Leitung von Johannes Mühldorfer mit einem rhythmischen Sprechstück. Die Überraschung des Abends war sicher der Beitrag von Rose Reinprecht aus der 4b. Friedrichs Schillers Gedicht "Der Handschuh" trug sie betont und spannend artikuliert vor. Das macht ihr so schnell keiner nach.Zum Schluss zeigte die Schulspielgruppe das mit Studienrätin Martina Hummel einstudierte Theaterstück "Die Schildkröte feiert Geburtstag". Dabei teilt die Titelfigur, dargestellt von Nadja Beklov, das Schicksal mancher Jubilare: Sie bekommt zwar viele Geschenke, doch leider nicht die richtigen, weil die Gäste zu wenig nachgedacht haben. Erst die Maus (Leonie Breitenstein) weiß, worüber sich eine Schildkröte wirklich freut - einen grünen, saftigen Salatkopf.Schulleiter Peter Plößl begleitete mehrere Musikstücke mit der Gitarre. Am Ende überreichte er allen Mitwirkenden kleine Geschenke, die der Elternbeirat bereitgestellt hatte. Er hoffte, dass dieser musische Abend kein einmaliges Ereignis bleibt.