08.08.2017

"Déja vu" am Mittwoch Abend beim Sulzbach-Rosenberg International Music Festival (SRIMF) in der Herz-Jesu-Kirche in Rosenberg: Nach 16 Jahren spielen Stargeiger Nikolaj Znaider und Cellist Misha Quint wieder zusammen Kammermusik. Und wiederum ist es Tschaikowsky, allerdings kein Trio, sondern gleich ein ganzes Sextett.

Ebenfalls mit von der hochmusikalischen Partie ist Znaiders Mentor, der renommierte Violin-Professor Boris Kuschnir. Beide waren am Dienstag bereits im Rathaus zu Gast, wo Nikolaj Znaider den begabten SRIMF-Studenten im Rahmen einer Masterclass den nötigen Feinschliff verlieh. Anschließend nahmen sich beide Zeit für ein paar Fragen der SRZ.Angesprochen auf ihre Eindrücke vom mittlerweile schon fest zum Kalender gehörenden SRIMF zeigten sich sowohl Znaider als auch Kuschnir sehr angetan: "Ein sehr sympathisches Festival", befand der Jüngere, "sehr jung und hoch professionell", ergänzte sein Professor.Großes Lob für die jungen Talente zollt der ebenfalls noch recht jugendlich wirkende Dozent der Masterclass für die SRIMF-Violinisten. "Das ist immer wunderbar, wenn man zur Abwechslung mal was für andere tun kann und nicht immer nur um sich selbst kreist." Und solange auch nur eine Anmerkung ankomme, sei es gut, so Znaider weiter.Znaider und Kuschnir sind beide sehr gespannt auf Akustik und Ambiente in der zum Konzertauditorium verwandelten Herz-Jesu-Kirche in Rosenberg. "Jede Kirche hat immer ein kleines Echo", so Kuschnir, "das macht den Ton ein wenig runder." "Die Kirchen haben immer eine schöne Stimmung, man hat da auch ein gutes Gespür für Theater", befand Nikolaj Znaider.Dass seine Bühne diesmal deutlich kleiner ist als beispielsweise in New York, München oder Moskau, empfindet er nicht als nachteilig. Es sei vielleicht einfacher, vor 20 000 Menschen zu spielen, aber letzten Endes hänge die Musik allein von den Menschen ab, nicht von der Bühne.Auf das Konzert am Mittwochabend freuen sich beiden ebenso wie der künstlerische SRIMF-Leiter Misha Quint, auf den der Kontakt zu den beiden international renommierten Künstlern zurückgeht: "Mit Nikolaj Znaider habe ich vor 16 Jahren schon musiziert, darum habe ich dieses Konzert morgen Déja vu getauft."Boris Kuschnir war bereits vergangenes Jahr SRIMF-Gastkünstler und musiziert seinerseits regelmäßig mit seinem ehemaligen und vielbeschäftigten Schüler. Dass die ausgewählten Werke von Dvorák, Kodálý und Tschaikowsky "wunderschön" sind, befanden all drei unisono.Wunderschön finden die Gäste zudem die Herzogstadt und lassen dabei auch die freundlichen Menschen und die ebenfalls wunderschöne Atmosphäre nicht unerwähnt. Für den Weltenbummler Znaider bleibt allerdings wenig Zeit zum Verschnaufen - gerade von einem Premierengastspiel in Wladiwostok/Russland zurück, geht es nach dem SRIMF in Sulzbach-Rosenberg für ihn gleich weiter nach Boston/USA.