Kultur Sulzbach-Rosenberg

26.09.2017

Spricht man in der Herzogstadt von Karaoke, dann fallen vielen der "alten" und "junggebliebenen" Herzogstädtern die legendären Abende ein. Was im Jahre 1992 durch Michael "Schwung" Ströll ins Leben gerufen wurde, fand am 25. Februar 1995 im proppenvollen Josefshaussaal seine erste Wiederholung.

Legendäre Auftritte bekannter Sulzbach-Rosenberger gab es auf der Bühne: Ob Westernhagen, Ostbahn-Kurti, Madonna, Mick Jagger, Drafi Deutscher, Biene Maja, Elvis Presley, Guns 'n' Roses, Beasty Boys, Pippi Langstrumpf, sie alle wurden frenetisch bejubelt und gefeiert. Theo Wißmüller mit der Kult gewordenen rosa Lederhose moderierte seinerzeit die drei ausverkauften Abende, viele Karrieren nahmen ihren Anfang auf den Karaoke-Brettern.Statt eines Playback-Bandes spielte schon damals eine perfekte Live-Band die jeweiligen Lieder für die Interpreten - ein Traum! Nun hat der Kultopf e.V. dieses Thema wieder aufgegriffen und plant eine Neuauflage, gut 25 Jahre nach der Premiere. Umrahmt mit einer Bilderausstellung der "alten Stars" von 1995 und wieder gekrönt mit einer Live-Band der Extraklasse, nämlich den bekannten Cellar Boys, soll am 27. Januar 2018 erneut ein Abend voller Überraschungen steigen.Alle "Wohnzimmerkünstler" (ob Einzelinterpreten oder Gruppen) sind jetzt bis 13. Oktober aufgerufen, sich beim Kultopf für diesen Abend zu bewerben (siehe E-Mail-Adresse unten). Nach der Einsendung entscheidet dann das Los über die Interpreten, die am 27. Januar im Capitol, unterstützt durch die Live-Band, endlich ins Rampenlicht der Öffentlichkeit rücken dürfen.Voraussetzung für die Teilnahme sind ein passendes Bühnenkostüm und die gewünschte Version des Stückes auf einem Datenträger. Nach dieser Vorlage wird dann die Band die jeweiligen Stücke einproben und somit den Künstlern die perfekte, musikalische Unterstützung bieten.Wer sich also angesprochen fühlt, schon immer mal auf eine Bühne wollte und sich nicht nur in der Badewanne zu singen traut, der sollte schnell seine Einsendung an den Kultopf schicken. Anmeldungen werden bis 13. Oktober, 0 Uhr, entgegengenommen. Danach wird ausgelost, und falls genügend Einsendungen eingetroffen sind, beginnen die Cellar Boys auch schon zu proben.Das Motto damals wie heute: "Ev'rybody's a star", jeder hat das Zeug zum Mitmachen. Und Theo Wißmüller ist auch wieder dabei als Moderator. Das Capitol wird dann der Schauplatz von Sulzbach-Rosenberger Musikgeschichte.___Karaoke-Anmeldungen bis 13.10. an:georg@steinlinger-balginstrumente.de