Kultur Sulzbach-Rosenberg

18.12.2017

31

0 18.12.201731

Kultur kann es gar nicht genug geben in unserer heutigen Zeit, da sind sich die Macher ganz sicher: Georg Leugner-Gradl und Ralf Volkert schieben schon seit Jahren kräftig an beim Kultopf, dem gemeinnützigen Verein. Zwar klagen beide über enorm viel Arbeit, doch die hat sich gelohnt: Das Halbjahresprogramm bietet wieder extravagante Sachen.

Ein Kinderfasching

Großer Flohmarkt

Lesung im Capitol

Im Gespräch mit der SRZ stellen die beiden das Ergebnis der Programm-Konferenz vor. Gleich am Anfang wartet ein echter Kracher: Die Travelling Playmates aus Franken rocken das Capitol am 27. Januar, nachdem sie schon einmal in der Herzogstadt bestens ankamen.Zwei Lehrer der Sing- und Musikschule verbergen sich hinter dem Duo Paparazzi, das am 2. Februar im Capitol auftritt, verrät Volkert. Er weist auch gleich auf die Lesung seiner Buchhandlung hin, die mit dem Literaturwissenschaftler Professor Gerhard Köpf ebenfalls am 2. Februar im Literaturarchiv stattfindet.Ein Kinderfasching lässt das Capitol am 3. Februar erbeben, und Georg Leugner-Gradl kündigt für den 24. Februar gleich noch ein Highlight an: "Bock auf Valentin" heißt der Abend, an dem ein 14-köpfiges Ensemble die berühmte "Orchesterprobe" des Münchener Komikmeisters nachspielt. Um den Aviva-Verlag geht es dann am 9. März bei einer Veranstaltung im Buchladen.Alte Bekannte aus der bayerischen Volxmusikszene hat Leugner-Gradl für den 17. März an Land gezogen: G. Rag und Zelig Implosion deluxxe. Gemeinsam mit Schlagwerker Zelig belebt Andreas Staebler das Zwei-Mann-Band-Genre neu. Die kanadische Soulsängerin und Songwriterin Ann Vriend gastiert am 6. April im Foyer des Capitol, und Ralf Höller kommt zur Lesung "Wintermärchen" am 13. April in den Buchladen.Ralf Volkert kündigt auch noch eine Besonderheit an: Um den bekannten Regisseur und Schauspieler Rainer Werner Fassbinder dreht sich eine szenische Lesung mit Michael Ritz und drei Mitstreitern am 14. April im Capitol.Voll eingeschlagen hat heuer die berühmte Akkordeonale, die auf ihrer Deutschland-Tour in der Herzogstadt Station gemacht hatte. Das Akkordeon in all seinen Facetten lockte viele Fans an, sie dürfen sich auf den 21. April freuen, wenn die Tasten erneut glühen im Capitol. Die Band "Veit" stellt am 27. April ihre Unplugged-CD vor, und am 5. Mai wühlen Vintage-Fans in Kleidung und Tracht beim großen Flohmarkt im Capitol.Horst Eckert ist ein bekannter Krimi-Autor, und Ralf Volkert hat ihn wieder gewonnen für eine Lesung, diesmal im Foyer des Capitols, am 17. Mai.Im gleichen Haus treten am 1. Juni auch Martin Spengler und die foischen Wiener auf, noch bestens bekannt aus ihrem Auftritt beim Buchladen-Fest. Mit dem Altstadtfest im Waldmann-Hof endet die erste Jahreshälfte.Soweit der Einblick ins Programm - aber die beiden Protagonisten haben noch etwas zu verkünden: Der Kultopf arbeitet nun auch mit dem LuLi-Kino von Dieter Hierstetter zusammen: Dort laufen im Sommer diverse Filmklassiker. Eine tolle Mischung also, die im Kultopf brodelt. Gut hinein passen da übrigens auch Spenden an den gemeinnützigen Verein für seine Kulturarbeit. Damit das Angebot nicht nachlässt.