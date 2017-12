Kultur Sulzbach-Rosenberg

15.12.2017

Ein hartes Los: Wenn andere freihaben, arbeitet das Landesjugendorchester. Den Sulzbach-Rosenbergern beschert dieser Umstand wieder einen klangvollen Start ins neue Jahr.

Seit der Jahrtausendwende gastiert das Orchester in der Herzogstadt zum Neujahrskonzert des Lions-Clubs Sulzbach-Rosenberg. Termin ist Freitag, 5. Januar 2018, um 19 Uhr in der Sporthalle der Krötensee-Mittelschule. Karten (freie Platzwahl) gibt es für 16 Euro im Vorverkauf unter www.nt-ticket.de. Auf dem Programm des kommenden Neujahrskonzerts steht Anton Bruckners Sinfonie Nr. 8 c-moll unter der Leitung des Dirigenten Nicolas Rauss. Der gebürtige Schweizer ist Direktor des klassischen Orchesters an der Universität Santiago de Chile.Das Bayerische Landesjugendorchester ist das staatlich geförderte Jugendsinfonieorchester des Freistaates Bayern. Es besteht aus rund 100 jungen Musikern zwischen 13 und 20 Jahren. Sie erhalten eine fundierte Ausbildung in großer sinfonischer Besetzung und in der Kammermusik. Die Dozenten bieten, wie es in einer Pressemitteilung heißt, "eine vergangenheitsbewusste und zukunftsorientierte Auseinandersetzung mit der großen Tradition und Entwicklung der Musik. Dabei erwerben sie künstlerische Erfahrungen unter Anleitung namhafter Dirigenten, gemeinsame Proben und Konzerte mit Berufsmusikern des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks."Der einzige kleine Haken an der Sache: Gearbeitet wird, wenn andere freihaben. Die Termine für Proben und Konzerte liegen nämlich in den Schulferien.___Weitere Informationen: