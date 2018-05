Kultur Sulzbach-Rosenberg

15.05.2018

15.05.2018

Den Anfang machte das Trommelsextett "Drum Along", dessen wuchtige und schwungvolle Rhythmen den Zuhörern im voll besetzten Konzertsaal einen erlebnisreichen Abend versprachen. Mit Marimba, Vibrafon und verschiedenen Schlaginstrumenten wurde ein imposantes Feuerwerk aus beeindruckenden kraftvollen Rhythmen und lebendigen dynamischen Melodien gezündet; ein buntes Kaleidoskop vielfältiger Percussion-Musik.

Die Schlagzeuger spielten nicht nur virtuos auf den Instrumenten, sondern auch mit den Instrumenten. Bewundernswerten Einfallsreichtum boten sie bei den Kompositionen "Trike Turn" und "Viennoiserie", bei denen drei Akteure gleichzeitig an einer Marimba musizierten und - sozusagen im Rhythmus - ihre Spielpositionen tauschten.Mit traumwandlerischer Sicherheit erfuhr das berühmte "Alla Turca" von Wolfgang Amadeus Mozart eine Verwandlung in ein modern klingendes Arrangement, das eine ungeahnte Nähe zum Jazz erkennen ließ und herausragend interpretiert wurde. Marimba und Vibrafon verschmolzen in dem Duo "Busy Signal" des amerikanischen Jazz-Vibraphonisten Bill Molenhof, der an der Hochschule für Musik in Nürnberg unterrichtete, zu magischen Klängen. Solist in der jazzig anmutenden Komposition war Philipp Gerlicher, der auch den dafür nötigen Blues verströmte. "Samba-Marimba-Blues" heißt das Werk des brasilianischen Musikers Ney Rosauro, das vor der Pause noch einmal südamerikanisches Flair verbreitete, entspannt und mit sichtlicher Spielfreude vorgetragen vom Ensemble.Ein Klassiker der Jazzmusik, "Take Five" von Paul Desmond, eröffnete die zweite Hälfte des Konzerts. Als Solist stand Andreas Pickel am Vibrafon, der stilsicher das Thema interpretierte und mit einer einfühlsamen Improvisation zu überzeugen wusste. Für zusätzlichen Drive und Dynamik bei einigen Stücken sorgte am E-Bass gekonnt und routiniert Susi Lotter.In der Schlagzeugmusik der letzten Jahrzehnte hat sich mehr und mehr die Marimba als das dominierende Soloinstrument herauskristallisiert. Solistisch präsentiert wurde sie an diesem Abend in dem Werk "Land" des japanischen Filmkomponisten Takatsugu Muramatsu von Marina Prechtl, die als Interpretin mit ausdrucksstarken Bewegungen das Publikum verzauberte.Mitreißende Melodien und Rhythmen erklangen zum Abschluss des Konzerts mit Stilrichtungen aus Rock, Pop und südamerikanischer Musik. Eine Body-Percussion-Zugabe beendete den hinreißenden Konzertabend, der ein fasziniert staunendes Publikum begeisterte.