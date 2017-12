Kultur Sulzbach-Rosenberg

14.12.2017

14.12.2017

Eine hochwillkommene Eskalation steht am Freitag, 22. Dezember, dem Jugendzentrum Hängematte ins Haus: Die achtköpfoge Band mit diesem Namen, die aus Nürnberg kommt, vereint Punkrock, Ska, Indie und Dub mit elektronischen Elementen und kreiert damit einen zündenden Stilmix.

"Würde man die entfesselte Live-Energie von Kraftklub und die Wurzeln der Mighty Mighty Bosstones zusammenbringen - Eskalation wären das uneheliche Kind. Die Jungs und Mädels transportieren eine rohe Portion frischer, jugendlicher Attitüde und haben live ein Faible dafür, es immer um das eine Quäntchen zu übertreiben, das eine besondere Show ausmacht", verspricht eine Pressemitteilung. Nach neun Jahren Bandgeschichte, knapp 300 Shows im In- und Ausland und zwei Alben erschien im Frühjahr "360°". Die Presse-Information schreibt dazu: "Vom klassischen Ska-Punk zu einem eigenständigen Sound, der die Klischee-Falle links liegen lässt. Mit dem Mut zur Melodie, ohne in Pop-Beliebigkeiten zu verfallen. Mit intelligenten Texten, die sich positionieren und dabei Plattitüden und Pathos außen vor lassen. Und mit knackigen Synthesizer-Klängen, die sich mehr und mehr zum Alleinstellungsmerkmal von Eskalation entwickeln."Als Support stehen die regionalen Aufsteiger Irgendsone Punk-Bänd! auf der Bühne. Karten sind im Vorverkauf in der Buchhandlung Volkert und im Jugendzentrum Hängematte für 10 Euro erhältlich. Restkarten gibt es an der Abendkasse für 13 Euro, Einlass ab 20 Uhr. Infos unter www.hängematte.rocks.