Kultur Sulzbach-Rosenberg

01.11.2017

11

0 01.11.201711

"Jesus Christus feiern wir am Reformationsfest, nicht die vermeintlichen oder tatsächlichen Helden der Reformationszeit", sagte Dekan Karlhermann Schötz im Festgottesdienst zum Jubiläum. Dekan Walter Hellauer erinnerte an ein Jahr mit vielen gemeinsamen Feiern. Dieser ökumenische Gottesdienst sei "ohne Zweifel ein Höhepunkt für uns Christen in den letzten 500 Jahren."

Das Gute wird siegen

Perspektive der Einheit

Das Gefühl, ohnmächtig zu sein angesichts des Bösen in der Welt, kennt man immer noch. Dr. Burkhard Neumann

In der Tradition des Simultaneums hätten die Menschen immer wieder die Schmerzen der Trennung erfahren, so Hellauer weiter, aber "heute feiern wir gemeinsam." Noch vor wenigen Jahrzehnten sei das in Sulzbach-Rosenberg undenkbar gewesen, jetzt aber legten evangelische und katholische Christen ein deutliches Zeichen ihres gemeinsamen Glaubens an Jesus Christus ab.Die Festpredigt hielt Dr. Burkhard Neumann. Er ist Direktor des Johann-Adam-Möhler-Instituts für Ökumenik in Paderborn. Dr. Neumann sprach über das Lutherlied "Ein feste Burg ist unser Gott", das zum lutherischen Kampflied wurde, obwohl das Thema die Auseinandersetzung zwischen Gott und dem Bösen ist.Der Text bezieht sich auf Psalm 46, geht aber weit darüber hinaus und spricht viele weitere biblische Texte an. Es sei ein Lied des Gottvertrauens, führte der Prediger aus. Der Mensch sei zwar dem Bösen scheinbar wehrlos ausgeliefert, aber Gottes Macht zeige sich ganz konkret in Jesus Christus. Luthers Glaube an den Teufel sei den heutigen Menschen fremd geworden, stellte Dr. Neumann fest, aber das Gefühl, ohnmächtig zu sein angesichts des Bösen in der Welt kenne man immer noch.Alle Bemühungen um Frieden, um Verständigung und Gerechtigkeit machten die Welt nicht wirklich besser. Trotzdem wage Luther das Vertrauen darauf, dass am Ende das Gute siegen wird, dass Gott sich als stärker erweisen wird als alle widergöttlichen Mächte, weil Gott in Jesus Christus das Böse besiegt und seine Macht gebrochen hat.Aber wer habe dieses unendliche Vertrauen in Gott? Das Lied singe davon, "was wir glauben möchten, und in diesem Singen bitten wir Gott, uns die Kraft zu einem solchen Vertrauen zu schenken."Mit Überzeugung sang die Festgemeinde, evangelische und katholische Christen gemeinsam, dann "Ein feste Burg". Die Fürbitten wurden in ökumenischer Eintracht von Gabriele Schötz, Günter Schultheiß, Gabi Müller und Richard Reisinger gebetet. Sie und Andreas Weber sprachen fünf Verpflichtungen aus der Schrift "Vom Konflikt zur Gemeinschaft". Katholiken und Lutheraner sollten immer von der Perspektive der Einheit und nicht von der Perspektive der Spaltung ausgehen, sich durch die Begegnung mit dem Anderen und durch das gegenseitige Zeugnis des Glaubens verändern lassen, die sichtbare Einheit suchen, gemeinsam die Kraft des Evangeliums Jesu Christi für unsere Zeit wiederentdecken und in der Verkündigung und im Dienst an der Welt zusammen Zeugnis für Gottes Gnade ablegen.Bei jeder Verpflichtung zündeten Dekan Schötz und Dekan Hellauer eine Kerze an und stellten diese fünf Kerzen dann als sichtbares Zeichen für die ökumenische Gemeinschaft in Form eines Kreuzes auf den Altar.Auch die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes war sehr festlich. Das Bergknappenorchester der Stadt und Kirchenmusikdirektor Gerd Hennecke an der Orgel begleiteten die Gemeindelieder, ergänzt wurde das musikalische Programm von der Sulzbacher Kantorei und einem Kammerorchester, die Johann Caspar Bühlings "Te Deum" aufführten. Vor allem das Gloria war von jubelnder Glaubensfreude erfüllt. Schließlich sprachen Dekan Hellauer und Dekan Schötz gemeinsam den Segen.