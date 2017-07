Kultur Sulzbach-Rosenberg

31.07.2017

"Evangelisch und katholisch: Ja, es gibt Unterschiede, aber es gibt auch Gemeinsamkeiten. Deshalb sind wir hier, die wollen wir betonen." Mit diesen Worten eröffnete Stadtpfarrer Dr. Roland Kurz in der Christuskirche ein ökumenisches Gebet für die Einheit der Christen, das Kardinal Gerhard Ludwig Müller mitgestaltete.

Denkwürdiger Akt

Dekan Walter Hellauer unterstrich, dass die Spaltungen im Gegensatz zum Wort Gottes stehen. "Umso dankbarer bin ich, dass nach langen Jahren des Neben- und Gegeneinanders Gott uns Wege des Miteinanders finden lässt."In seiner tiefgründigen Ansprache forderte Kardinal Müller die Gläubigen auf, die Unterschiede zwischen den Konfessionen nicht zu überspielen, sondern von innen heraus zu überwinden, damit die Unterschiede für alle fruchtbar werden. Die konfessionellen Streitigkeiten bis hin zu Religionskriegen, führte er aus, haben Narben hinterlassen, die bis heute schmerzen. Daraus müssten die Kirchen und die Gläubigen lernen, was sie in Zukunft besser machen können. Die Konfessionen sollten ihre Reichtümer verbinden und sich wechselseitig bereichern. Denn Kirche sei nicht die äußere Organisation, sondern die Verbindung in Christus: "Jesus Christus identifiziert sich mit uns, er gibt uns seine Sakramente, er führt uns zusammen in Glaube, Liebe, Hoffnung. Nichts kann uns trennen von Gottes Liebe, die lebendig da ist in Jesus Christus."Gemeindereferentin Maria Witt und Kirchenvorsteherin Gabi Müller sprachen die Fürbitten, die durchdrungen waren von der Sehnsucht nach einer Gemeinschaft der Konfessionen in Jesus Christus. Dekan Karlhermann Schötz dankte dem Kardinal: "Es ist ein denkwürdiger Akt, wenn ein Kardinal anlässlich des Reformationsgedächtnisses in eine evangelische Kirche kommt." Das mache Mut, auf dem angefangenen Weg der Ökumene weiterzugehen, und dieses gemeinsame Gebet von Katholiken und Evangelischen sei ein Schritt dazu. Nach der Andacht in der Christuskirche trafen sich der Kardinal, die beiden Dekane, Regionaldekan Ludwig Gradl, Monsignore Slavomir Sledziewski, Kaplan Daniel Fenk und Vikar Stefan Fischer zusammen mit dem Kirchenvorstand der Christuskirche und dem Pfarrgemeinderat von St. Marien im Kapitelsaal des evangelischen Dekanats zum gemeinsamen Kaffeetrinken und ökumenischen Austausch. Dekan Schötz lud die Anwesenden ein, den Anblick so vieler evangelischer und katholischer Geistlicher zu genießen. Das sei ein besonderer, ein bewegender Augenblick.Kardinal Müller betrachtete die Porträts früherer Dekane und stellte fest, dass sie in einem großen Kontext stehen. Deshalb könne man auch bei sinkenden Mitgliederzahlen der Kirchen getrost in die Zukunft schauen, "im gemeinsamen Vertrauen auf den lieben Gott und seine Gnade". Und er schloss: "In uns ist die Hoffnung auf Herrlichkeit."