Kultur Sulzbach-Rosenberg

05.02.2018

6

0 05.02.2018

Zu Lichtmess endet der Weihnachtsfestkreis, und die Christen beginnen, sich auf die Passionszeit vorzubereiten. Diesen Übergang machte Kirchenmusikdirektor Gerd Hennecke bei der Orgelmatinee zum Lichtmessmarkt am Sonntag in der Christuskirche musikalisch erlebbar.

Er begann mit dem "Praeambulum et Fuga ex E" von Vincent Lübeck, das in strahlenden Tönen die Weihnachtsfreude nachklingen ließ. Keinen anderen Choral hat Johann Sebastian Bach so oft bearbeitet wie "Allein Gott in der Höh' sei Ehr'". Hennecke verzauberte die Zuhörer mit einer Version, die dieses Gotteslob nicht in mächtige, hymnische Klänge fasst, sondern Dankbarkeit und Demut ausstrahlt, die der Organist innig gestaltete. Den "Choral h-Moll" von César Franck widmete Hennecke dem früheren Mesner Kurt Kohl, der kürzlich verstorben ist. Düster und schmerzvoll war dieser facettenreiche Trauermarsch, aber passend zum nahenden Frühling endete er mit tröstliche Wärme.Nach dem Konzert führte Günter Schultheiß, der Vertrauensmann des Kirchenvorstands, eine Gruppe sportlicher Besucher hinauf auf den 60 Meter hohen Kirchturm. Von oben genossen sie einen weiten Rundblick über die leicht beschneite, sonnenbeschienene Landschaft. Viel weiter unten, im Gemeindesaal, bot der Kindergarten An der Allee mit seiner traditionellen Kaffeestube den müden, verfrorenen Marktbesuchern die Gelegenheit, sich bei köstlichen Kuchen und heißen Getränken zu erholen.