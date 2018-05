Kultur Sulzbach-Rosenberg

Eine alte Juristen-Weisheit besagt: Vor Gericht und auf hoher See sind wir alle in Gottes Hand. In ihrem neuesten Roman "Justizpalast" geht Schriftstellerin Petra Morsbach diesem Geschehen im Zeichen der Gerechtigkeit auf den Grund und wurde dafür mit dem Wilhelm-Raabe-Literaturpreis 2017 ausgezeichnet. Mit ihrem schonungslosen Blick hinter die Justiz-Kulissen ist sie am Mittwoch, 16. Mai (19.30 Uhr) im Literaturhaus Oberpfalz in Sulzbach-Rosenberg zu Gast.

Als Schauplatz hat Petra Morsbach ein wahres Schlachtschiff ausgewählt: Das imposante Gerichts- und Verwaltungsgebäude in der Münchener Prielmayerstraße. Hier wälzt ihre Hauptfigur, die Prädikats-Juristin Thirza Zorniger, Aktenberge, spricht Recht im Akkord, leidet unter und mit den nicht minder ehrgeizigen Kollegen und verzweifelt mitunter am Rechtswesen und der Welt. Unter solchen Umständen sein Glück zu finden, gestaltet sich schwieriger als in so manchen Jurastudenten-Träumen vorgestellt. Die Kulturredaktion hat bei Petra Morsbach nachgefragt:Petra Morsbach: So öde war das nicht. Es geht ja vor Gericht darum, akute menschliche Konflikte auf eine spezielle Art zu lösen. Die Kombination aus abstrakter Methodik und chaotischem Leben fand ich prickelnd.Gut zehn Jahre. 2006 sprach ich mit den ersten Richtern, und erst 2015 konnte ich diese Sprache poetisch nutzen. Die juristischen Passagen im Roman sind natürlich vereinfacht. Der Originalduktus wäre literarisch ungenießbar.Nein, sie waren nicht entzaubert, weil sie ihren Beruf nie idealisiert hatten. Für sie ist es ja Alltag, und die meisten meiner Gewährsleute hatten die Fähigkeit, ihren Beruf ebenso wie den Justizapparat kritisch zu sehen. Mein Eindruck war, sie arbeiten hart im Bewußtsein, daß ihr Leben nicht perfekt ist, und so habe ich es dargestellt. Außerdem schreibe ich über Schicksale und Gefühle, der "Justizpalast" ist kein Sachbuch. Diese Lebendigkeit hat den meisten Juristen gefallen.Realistische Literatur ist nebenbei immer ein Beitrag zur Rubrik "Augen auf". Rückmeldungen von Studenten habe ich bisher nicht bekommen. Ich werde aber Anfang Juli an der LMU München lesen und mit einigen diskutieren, da bin ich gespannt.Ich war noch nie vor Gericht und hoffe, es auch nie zu müssen. Trotzdem meine ich, daß wir bei Alltagskonflikten einen hohen Grad an Rechtssicherheit haben. Die Korruption in den oberen Etagen steht auf einem anderen Blatt.Es war spannend, ich bin aber auch froh, dass es allmählich ausläuft. Gerade habe ich zwei Wochen Lesungspause und sitze wieder am Schreibtisch. Das fühlt sich fast an wie Urlaub.Patricia Preuß moderiert die Lesung im Literaturhaus Oberpfalz in Sulzbach-Rosenberg. Kartenreservierung und Informationen unter Telefon 09661/8159590 oder info@literaturarchiv.de. Der Roman "Justizpalast" ist im Knaus-Verlag und als E-Book erschienen.