Kultur Sulzbach-Rosenberg

11.08.2017

12

0 11.08.201712

Ein Hauch von Abschied lag über der traditionellen Sommer-Abendmusik im Weißenberger Kirchlein St. Veit. Zum letzten Mal begrüßte Pfarrerin Ulla Knauer die Mitwirkenden und Zuhörer, die miteinander eine Stunde Musik für die Seele genossen.

Weißenberg. Mit einem festlichen Intro sowie den Liedern "Weil ich Jesu Schäflein bin" und "Vertraut den neuen Wegen" wünschten Günter Pilhofer und sein Posaunenchor der Pfarrerin Lebewohl, die ihrerseits mit Gedanken zum Altarbild und zur verweilenden Wirkung kirchlicher Musik Abschied von dieser besonderen Wirkungsstätte nahm.Heidi Wohlfahrt, die wie immer die musikalische Leitung der Abendmusik hatte, ließ ihren Kirchenchor mit "Der Herr ist mein Licht", "Du schenkst uns Menschen" und "Gott segne euch" stimmlich erstrahlen. Ebenso große Freude fand das Publikum an den beiden Kirchenliedern, die Sopranistin Bianca Kölbel mit Heidi Wohlfahrt am Klavier darbot. Vielseitig und charmant gestalteten sich die Beiträge der Familie Radl zur Serenade: Gemeinsam mit seinen Söhnen Emil (Fagott), Lenz und Johann präsentierte Uli Radl (Ukulele, Gitarre) eine schottische Hornpipe ebenso souverän wie den "Jägerchor" aus der Oper der Freischütz. Mit seiner Frau Veronika trat er in Bob-Dylans Fußstapfen. Die Zuhörerschaft beteiligte sich mit "Suchen und Fragen", "Reicht euch die Hand" sowie dem unverzichtbaren Schluss-Kanon "Meine Seele ist Stille zu Gott" an der erfüllenden Stunde Abendmusik in Weißenberg.