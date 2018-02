Kultur Sulzbach-Rosenberg

Mit seiner Band Mane And Friends gastierte Manfred Praeker in Sulzbach-Rosenberg. 2012 starb der bekannte Musiker, aber seine Begleiter blieben zusammen. Am Samstag, 10. Februar, geben die Praekers mit ihrer Frontfrau Diana Laden ein Konzert beim Förderkreis der Historischen Druckerei Seidel.

Manfred Praeker spielte den Bass bei Nina Hagen und Nena. Seine erfolgreichste Zeit erlebte er bei Spliff mit Hits wie "Carbonara" oder "Heut' Nacht". Als Produzent arbeitete er für Extrabreit, die Ärzte und wiederum Nena bei ihren "99 Luftballons"Nach einer längeren Abwesenheit von der Bühne packte er ein Projekt mit Eigenkompositionen und gecoverten Klassikern an. Dazu versammelte er einige der besten Musiker aus der Oberpfalz um sich. Dem Debüt-Konzert in Sulzbach-Rosenberg unter dem Namen Mane And Friends sollte eine Deutschlandtournee folgen. Sie kam allerdings nicht mehr zustande, da Praeker schwer erkrankte und 2012 starb.Sein Projekt sollte aber weiterleben. Unter dem Namen Die Praekers spielte die Band noch in seinem Todesjahr mehrere Konzerte mit Songs, die Mane Praeker ausgesucht oder geschrieben hatte. Heute hat sie nach wie vor Juwelen der deutschen Rock- und Pop-Geschichte im Repertoire, ergänzt durch modernere Covers dieser Genres.Bei den Praekers singen aktuell Diana Laden (Blue Heat) und Oliver Allwardt (Grand Slam). Gitarre spielt Martin Gruber (Ernst des Lebens), am Schlagzeug sitzt Georg Fruit, und am Bass ist Tobias Stöckelmaier (Jo and the Dudes).Karten gibt es im Vorverkauf bei NT-Ticket zu 15 Euro plus Vorverkaufsgebühr. An der Abendkasse im Seidel-Saal kosten sie 18 Euro.