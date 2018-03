Kultur Sulzbach-Rosenberg

14.03.2018

12

0 14.03.201812

Aus diesem Mitleid klingt Schelmisches heraus: "Jetzt müsst Ihr weiter üben", bedauert Luise Janhsen beim Preisträgerkonzert in der Berufsfachschule für Musik die Teilnehmer am Landeswettbewerb Jugend musiziert: "Und wenn es in Regensburg immer noch gut läuft, müsst ihr an die Ostsee nach Lübeck."

Vor dem Fernziel Bundeswettbewerb stand jedoch erst einmal die gebührende Ehrung für die erste Runde. Für sie sei nicht der Tag des Regionalwettbewerbs entscheidend, so Luise Jahnsen, die als Stellvertreterin des anderweitig engagierten Vorsitzenden Steffen Weber eingesprungen war. Wesentlicher sei der lange Weg dorthin, die Auseinandersetzung mit den Lehrern und eventuell auch noch mit musikalischen Partnern.Vor der Leistung, alles Gelernte und Geübte punktgenau an einem bestimmten Tag zu einer bestimmten Zeit abzurufen, zog Landrat Richard Reisinger den Hut. Insbesondere weil er als ehemaliger Musikschüler "nie in die gefährliche Nähe eines Preises gekommen" sei. Leider schaffe er es auch nicht jedes Jahr zum traditionellen Preisträgerkonzert. Seine diesmalige Anwesenheit "soll aber Euer Schaden nicht sein" - sprach's und zückte einen vermutlich gut gefüllten Umschlag.Diesen verstaute Hans-Jürgen Reitzenstein, wie immer in Personalunion als Regionalausschussmitglied, Kreisrat und 3. Bürgermeister, und zollte seinerseits den Wettbewerbs-Teilnehmern Respekt: "Ihr seid alle Sieger." Er dankte allen ehrenamtlichen Helfern, Sponsoren und Unterstützern. Die Elternvertreter Elke Schürfeld und Achim Groth, den BfM-Gastgeber bei Wettbewerb und Preisträgerkonzert, Benedikt Boßle, und die Wettbewerbsbüro-Leiterin Gudrun Faderl bedachte er mit kleinen Aufmerksamkeiten.Für die Vertreter der Städtischen Sing- und Musikschule hielt Birgit Forster-Rösel als 2. Vorsitzende des Fördervereins noch eine zusätzliche finanzielle Anerkennung bereit. Die Geehrten hingegen demonstrierten noch einmal in gelöster, weil druckfreier Konzertatmosphäre ihre Preiswürdigkeit.Vor allem die modernen Programmpunkte der Blockflötistinnen Emma Löffler und Felicitas Groth, des Klavier-Duos Sarah Kiesel und Kira Lunkenheimer oder der Querflötisten Susanne Hiltl und Sebastian Schürfeld offenbarten auch das Können, nicht immer gefälliges Material, komplexe technische Anforderungen oder eigentlich instrumentfremde Elemente souverän und überzeugend zu meistern. Flotte Musikalität sicher präsentierten die zwei weiteren Klavierduos Gabriel Hösl und Fabian Staufer sowie Theresia Loibl und Emma Jungbeck.Für die unverzichtbaren klassischen Momente des Nachmittags sorgten Trompeterin Sophie Rüth sowie Violinistin Klara Vogel mit Klavierpartner Maximilian Hauer. Wie sehr ein Lied zu berühren vermag, stellte Franziska Lottner mit melancholischen "You must love me" aus Andrew Lloyd Webbers Musical-Hit "Evita" unter Beweis.