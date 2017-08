Kultur Sulzbach-Rosenberg

03.08.2017

6

0 03.08.2017

Als hätten sie den Bilderbuch-Sommerabend vorausgeahnt, beglücken Cellist Misha Quint und Pianistin Theresa Bogard ihr Publikum zur Eröffnung des "Sulzbach-Rosenberg International Music Festivals" (SRIMF). Zum Auftakt gibt es eine vor prickelnden Höhepunkten strotzende Klassik-Auswahl der unbeschwerten Sorte.

Schmeichelnde Linien

Andächtiges "Air"

Dass gerade schöne Melodien und voluminöse Klangfarben hohe Kunstfertigkeit erfordern, um ihren beeindruckenden Effekt zu erzielen, steht außer Frage. Glücklicherweise besitzt Misha Quint diese aus Talent und Übung wachsende Gabe ebenso wie seine zum ersten Mal beim "SRIMF" gastierende Klavierpartnerin, die Steinway-Künstlerin Theresa Bogard. Nach zwei Jahren rein männlich besetzter Eröffnungs-Recitals erweist sich diese weibliche Komponente als schöne Abwechslung, zumal Bogards schlankes Spiel voller Eleganz dem Quint'sche Tongemälde mit vielschichtigen Schattierungen zu perfekten Konturen verhilft.Das zeigt sich schon beim Einstieg mit Ludwig van Beethovens opulenter Cellosonate A-Dur, op. 69, in der der Komponist seine charakteristische Wucht hintenan stellt und stattdessen in schmeichelnden Linien schwelgt, wie sie auch die im Anschluss komponierte sechste, dem ländlichen Idyll huldigende Sinfonie "Pastorale" prägen.Eine für die Musiker dennoch schweißtreibende Angelegenheit im Sauna ähnlich temperierten Saal der Staatlichen Berufsschule, der die Glut der südländischen Sonne folgen sollte: Frisch inspiriert von seinem vorausgegangenen Italien-Aufenthalt wirft sich Quint mit Elan in die tanzenden, flehenden, ungestümen und auch ruppigen Sätze der "Suite italienne" von Igor Strawinsky. Basierend auf seiner Ballettmusik "Pulcinella" verleiht der Komponist hier seiner aus der Commedia dell'arte stammenden Hauptfigur einen im Gegensatz zum süßlich klingenden Namen einen durchaus kantigen Charakter den Quint und Bogard punktgenau treffen.Rund, weich und mit harmonischen Tempi-Wechseln interpretieren beide dagegen die "Arpeggione-Sonate" von Franz Schubert. Während der Arpeggione, eine sechssaitige Bogen-Gitarre, längst ins Dunkel der Geschichte abgetaucht ist, erfreut sich die Version für Violoncello auch beim Festival eines ungebrochenen Klassiker-Status. Sanft dahinschmelzend wie Zartbitter-Schokolade in der Sommersonne entlockt dieses Werk dem Publikum ein tiefes, wohliges Seufzen.Mit dem innerhalb von einer Woche von Peter Tschaikowsky aufs Notenpapier geworfenen "Pezzo Capriccioso" zieht Misha Quint zum offiziellen Programm-Abschluss noch einmal alle Register seiner virtuosen Kunst. Kaum ein Stück passt so idealtypisch zum russisch-stämmigen Cellisten wie dieser prägnante Spiegel der russischen Seele, der dem Interpreten schlichtweg alles abverlangt, was die Beherrschung des Instruments hergibt.Damit geben sich die in ihrer Euphorie aufgestachelten Zuhörer natürlich nicht zufrieden. Und so kitzeln Quint und Bogard ihre Fans erst mit Spanischem von Maurice Ravel. Auf neue Vorhänge und stehende Ovationen lassen sie den obligatorischen "Schwan" von Camille Saint-Saëns seine majestätischen Bahnen ziehen, der dem Publikum allerdings immer noch nicht genug ist. Also gibt Theresa Bogard Misha Quint charmant einen kleinen Ruck: Und tatsächlich wäre der Abend ohne dieses fließende, andächtige "Air" von Bach nicht komplett gewesen.