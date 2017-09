Rainer J. Christoph liest in der Buchhandlung Dorner

20.09.2017

Bangkok oder Rom kennt jeder. Aber Beroun und Rokycany? Das sind wirklich interessante Orte, von denen aber noch kaum jemand gehört hat. Martin Droschke und Rainer J. Christoph haben sich auf den Weg gemacht und diese beiden Orte sowie alle anderen an der Goldenen Straße von Nürnberg nach Prag erkundet. Auf Wanderungen, Fahrten mit Auto oder Zug sowie Radtouren haben sie die alte Straße gesucht, entdeckt und erforscht. Das Ergebnis ist ein Buch, das nicht in die üblichen Schubladen passt. Christoph stellte es in der Buchhandlung Dorner vor. Teils erzählte er, teils las er Passagen vor.

"Die Goldene Straße" ist kein Wanderführer und kein Reisebericht, sondern präsentiert eine verlockende Vielfalt von Wander- und Fahrradtouren, zauberhafte Städtchen, kunsthistorische Besonderheiten und landschaftliche Schönheiten, aber auch gute Einkehrmöglichkeiten. Das Ganze ist in einem sehr persönlichen Stil gehalten. Man spürt, dass die Autoren die Regionen und ihre Bewohner kennen und lieben.Martin Droschke/Rainer J. Christoph: Die Goldene Straße - In 11 1/2 Tagesetappen auf dem Königsweg von Nürnberg nach Prag. ars vivendi 2017. 208 Seiten, 15,90 Euro. ISBN 978-3-86913-736-0.