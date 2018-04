Kultur Sulzbach-Rosenberg

18.04.2018

Was ist Liebe? Ist Liebe nicht nur ein Vorwand, um Macht auszuüben? Und die Person, die diese Machtausübung zulässt, duldet, ja wünscht sie diese Unterdrückung unter dem Vorwand der Liebe nicht, um Sicherheit und die Annehmlichkeiten materiellen Wohlstands zu genießen? Gibt es Liebe? Kann es Liebe geben?

Wie Glasscherben

Bösartige Lust

Bilder in Köpfen

Diese Fragen stellt Rainer Werner Faßbinder in seinem Stück "Tropfen auf heiße Steine"; ein Werk, das der Autor, Regisseur und Schauspieler 1964 mit nur 19 Jahren schrieb. Michael Ritz brachte die "Komödie mit pseudotragischem Ende" im Capitol als szenische Lesung auf die Bühne.Faßbinder mutet dem Publikum schwere Kost zu. Da geht es um sexuellen Missbrauch Minderjähriger, um das Leid von Heimkindern, Suizid und die zermürbende Grausamkeit kleinlicher Vorwürfe. Erträglich wurde es dadurch, dass Ritz es den Zuhörern ersparte, sich mit den Akteuren auf der Bühne zu identifizieren. Sophia Ritz las aus dem Off die Regieanweisungen vor, und ihre Stimme, schneidend klar wie Glasscherben, schuf Distanz.Michael Ritz war ein bestürzend guter Leopold Blum, der mit Verführung, Nörgelei und subtiler Grausamkeit dominiert. Sein junger Liebhaber Franz wurde von Timm Gruber mit heiterer Ahnungslosigkeit gegeben, seine Sehnsucht nach Liebe oder vielleicht auch vor allem Geborgenheit endet in Verzweiflung und Tod.Lisa Schulz überzeugte als praktische, lebenstüchtige Anna, die mit Franz verlobt war, ihn an Leopold verlor und später zurückgewinnen will. Sie sprach von Liebe, sehnte sich aber nur nach kleinbürgerlicher Idylle und Franz' Unterwerfung.Schließlich Vera. In die Rolle von Leopolds Ex-Geliebter schlüpfte Sophia Ritz. Als Vamp mit bösartiger Lust am Leid trieb sie wie mit einer Peitsche das Drama zu dessen Ende. Schließlich starb Franz einsam zu den Klängen von Händels "Halleluja", und Leopold, Anna und Vera vergnügten sich im Bett. Was ist Liebe?Auf der Bühne standen nur vier Stühle, und die Sprecher bewegten sich kaum. Wenn Sophia Ritz las "Leopold umarmt Franz", blieben beide sitzen. Aber der Vortrag der Akteure war so eindringlich, dass sich in den Köpfen sich Bilder formten. Einige wenige Zuschauer flohen in der Pause vor diesem verstörenden Kopfkino.Die anderen erlebten bis zum Ende ein erschütterndes Stück Theater, ein viel zu selten gespieltes Jugend-Meisterwerk in einer minimalistischen und vielleicht dadurch besonders eindringlichen Inszenierung.Der starke Applaus zeigte, dass Ritz und sein Ensemble das Publikum nicht überschätzt hatten.