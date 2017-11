Kultur Sulzbach-Rosenberg

13.11.2017

Schauen, schmökern, austauschen: Die Regionalbuchmesse hat gehalten, was sich Veranstalter und Aussteller versprochen hatten. Und die Besucher konnten mit eigenen Augen sehen, wie groß, vielfältig, bunt und unkompliziert die literarische Welt direkt vor der Haustür eigentlich ist.

Demzufolge fällt das Fazit der treibenden Kräfte hinter der Messe rundum zufrieden aus. Dr. Markus Lommer (Historische Druckerei J.E. von Seidel) beobachtete viele angeregte Gespräche an und zwischen den insgesamt 26 Ständen und erntete großen Zuspruch für die mit Literaturhaus Oberpfalz und Historische Druckerei Seidel "stimmige" Ortswahl.Dass viele Besucher die Gelegenheit beim Schopf ergriffen haben, diejenigen live zu sehen, die in diesem Fall sprichwörtlich hinter all den Büchern standen, freut ihn dabei besonders.Auch Patricia Preuß (Literaturhaus Oberpfalz) zog nach der letzten Lesung des langen Buch-Tages eine rundum positive Bilanz und hob vor allem die durchweg gute Stimmung hervor. Die Gäste hätten zudem den Kommunikationsplatz Regionalbuchmesse genutzt, neue Kontakte innerhalb der Branche zu knüpfen und das eine oder andere kleine Projekt anzudenken. Als ebenso erfreulich vermerkte sie die gestiegene Zahl an Besuchern, die sich an beiden Standorten umschauten.Dieses Plus bestätigten auch Aussteller wie beispielsweise Kristina Pöschl und Eva Bauernfeind vom Viechtacher "lichtung verlag". Lokalmatador Mario Weiß von "Yellow King Productions" würde sich allerdings wünschen, dass noch mehr Menschen ihre innere Hemmschwelle allein schon bei den Worten "Literatur" und "Buchmesse" überwinden. Vielleicht klappt das beim nächsten Mal, wenn, wie schon bei dieser Auflage, wieder von ernsthaft bis skurril und amüsant alles aus der Oberpfalz und Franken dabei ist, was das Herz der Lese- und Bücherfans begehrt.