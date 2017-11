Kultur Sulzbach-Rosenberg

07.11.2017

Vorhang auf für den "faszinierenden Bücherzirkus", der die Besucher am Sonntag, 12. November, von 13 bis 18 Uhr in das Literaturhaus Oberpfalz und in die Historische Druckerei J.E. von Seidel lockt. An Attraktionen wird es der Regionalbuchmesse Oberpfalz nicht mangeln, verrieten die Organisatoren Patricia Preuß und Markus Lommer im Gespräch mit der SRZ.

Programm der Regionalbuchmesse Aussteller



Verlage: Anne Woeller, ars vivendi, Bart, Battenberg-Gietl, MZ-Buchverlag, Südost, Buch- und Kunstverlag Oberpfalz in der Battenberg-Gietl Verlags-GmbH, Büro Wilhelm, Dr. Peter Morsbach, Eckhard Bodner (Buchhandlung/Verlag), Edition Schröck-Schmidt, Hersbrucker Bücherwerkstätte, homunculus, lichtung, LohrBär, neuDenken-media, Regensburger Schriftstellergruppe International, Schmitz Magazin, Schnell&Steiner, Stadtarchiv Sulzbach-Rosenberg, Stangl&Taubald, Thomas Reche, Verband der Freien Lektoren, Friedrich Pustet, Verband deutscher Schriftsteller Verdi Ostbayern, Yellow King Productions.



Lesebühne im Literaturhaus



13 Uhr: Eröffnung mit Grußworten des Schirmherrn Dr. Tobias Appl, Bezirksheimatpfleger des Bezirks Oberpfalz, und Michael Göth, Bürgermeister.



13.30 Uhr: "Oberpfälzer Klosterlandschaft", Buchpräsentation mit den Herausgebern Tobias Appl und Manfred Knedlik (Verlag Friedrich Pustet).



14 Uhr: Fränkischer Regionalkrimi "Ein Satz an Herrn Müller", Lesung mit Autor Elmar Tannert (ars -vivendi-Verlag).



14.30 Uhr: "Pöppl und die geheimnisvolle Christbaumkugel. Ein Abenteuer mit der kleinen Weihnachtsmaus", Lesung für Kinder mit Autorin Gabriele Kiesl (Battenberg- Gietl-Verlag).



15 Uhr: "Wie entsteht eigentlich ein Hörspiel? - Zum Beispiel "Die Rumplhanni", Präsentation mit Dieter Lohr (Lohrbär-Verlag).



15.30 Uhr: Schmitz Magazin, Präsentation des von Studierenden der OTH Amberg-Weiden gemachten Magazins (OTH Amberg-Weiden, Studiengang Medienproduktion und Medientechnik).



16 Uhr: "Hier kommt keiner lebend raus", Comic-Präsentation mit Autor und Zeichner Marcus Trepesch (Eckhard-Bodner-Verlag).



16.30 Uhr: "jung. unabhängig. ambitioniert. homunculus.", Verlagsvorstellung, präsentiert von Laura Jacobi und Sebastian Frenzel (homunculus-Verlag).



17 Uhr: "bogevischs büro gewohnt", ausgezeichnet mit dem Preis für "Die schönsten deutschen Bücher 2017", Buchpräsentation mit Wilhelm Koch (Büro-Wilhelm-Verlag).



17.30 Uhr: "Heimat. Ein lichtung-Lesebuch", vorgestellt von Eva Bauernfeind und Kristina Pöschl (lichtung-Verlag).



18 Uhr: "Schauriges und phantastisches Ostbayern", Abschlusslesung mit den Autoren des VS Ostbayern Julia Kathrin Knoll, Gabriele Kiesl, Martin Stauder, Marita A. Panzer und Rolf Stemmle (Battenberg-Gietl-Verlag).



Aktionen für Kinder



ab 15 Uhr: "Freunde", Kinderbuchpräsentation und Mal-Aktion mit Gerda Krusche, für Kinder ab drei Jahren. In der Bibliothek/Literaturhaus, Erdgeschoss.



13-17 Uhr: "Trefft die Lesemaus!" Die Lesemaus vom Carlsen-Verlag wird lebendig und kommt zu Besuch in die Buchhandlung. Für alle Vor- und Grundschulkinder. Aktion zur Leseförderung in der Buchhandlung Dorner, Luitpoldplatz 4.



In der Historischen Druckerei Seidel finden von 14 bis 17 Uhr Vorführungen der historischen Druckmaschinen statt. (aks)

So bunt und weit die literarische Welt im Großen ist, so abwechslungsreich gemischt ist das Programm auf der Lesebühne im Literaturhaus: Acht der über zwei Dutzend ausstellenden Verlage präsentieren hier ihr Spektrum, das von Kunstbuch, Bildband und Comic über Hörbuch und Regionalkrimi bis zum Heimat-Lesebuch oder dem "Schmitz Magazin" der OTH Amberg-Weiden reicht. "Fast schon eine Vollversammlung der Oberpfälzer Verlagslandschaft", fasst Markus Lommer das Messe-Angebot zusammen. Patricia Preuß untermauert das mit Zahlen: Im Vergleich zur letzten Auflage 2015 habe sich die Teilnehmerzahl mehr als verdoppelt. Insgesamt 26 Verlage nutzen in diesem Jahr die attraktive Gelegenheit, sich einem breiten Publikum vorzustellen, sich untereinander kennenzulernen und sich auszutauschen - ein kleiner, feiner Branchentreff mitten in der Oberpfalz.Für Lommer eine folgerichtige Entwicklung, schließlich pflegt man in der Herzogstadt schon seit Jahrhunderten Buchkunst und Literatur. Großen Anteil an dieser stolzen Tradition hat selbstverständlich auch die Historische Druckerei Seidel, die am Messe-Sonntag von 14 bis 17 Uhr Vorführungen der historischen Druckmaschinen anbietet. Erstmals wartet ein Extra-Programm für die jungen Lesefans, wie Preuß besonders hervorhebt. Den krönenden Abschluss des Buchfestes bildet die Abschlusslesung "Schauriges und phantastisches Ostbayern" mit fünf Vertretern des "Verbands deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller in Verdi, Regionalgruppe Ostbayern".Nach getaner, zeitintensiver Vorbereitung hoffen die beiden Organisatoren jetzt auf viele neugierige und interessierte Besucher, die mit Sicherheit eine erstaunliche Entdeckung machen werden: Literatur und Bücher entstehen nicht nur irgendwo weit weg, sondern auch in der Region, vielleicht sogar nebenan. Provinz ist eine Möglichkeit, wusste ja schon Walter Höllerer.Alle Aussteller sowie das gesamte Programm der Regionalbuchmesse Oberpfalz sind in einem Flyer zusammengefasst, der auch als Download auf der Homepage des Literaturhauses Oberpfalz ( www.literaturarchiv.de) bereitsteht.