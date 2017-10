Kultur Sulzbach-Rosenberg

26.10.2017

28

0 26.10.201728

Schon der Drucker und Verleger J.E. von Seidel identifizierte zu Beginn des 18.Jahrhunderts die Lücke: Buchmessen gab es in Frankfurt und Leipzig, in Deutschlands Süden dagegen nichts. Seine Pläne für Nürnberg scheiterten zwar, dafür wächst jetzt Epochen später die "Regionalbuchmesse Oberpfalz" zu einem beliebten Branchentreff mit ausgezeichnetem Ruf heran.

Volles Programm

Kontakte knüpfen

Programm auf der Lesebühne im Literaturhaus: 13 Uhr: Eröffnung mit Grußworten des Schirmherrn Tobias Appl, Bezirksheimatpfleger Oberpfalz, und Bürgermeister Michael Göth



13.30 Uhr: Buchpräsentation "Oberpfälzer Klosterlandschaft" mit den Herausgebern Tobias Appl und Manfred Knedlik



14 Uhr: Fränkischer Regionalkrimi "Ein Satz an Herrn Müller" Lesung mit Autor Elmar Tannert



14.30 Uhr: Lesung für Kinder "Pöppl und die geheimnisvolle Christbaumkugel. Ein Abenteuer mit der kleinen Weihnachtsmaus" mit Autorin Gabriele Kiesl



15 Uhr: Präsentation "Wie entsteht eigentlich ein Hörspiel? -Zum Beispiel ,Die Rumplhanni'" mit Dieter Lohr



15.30 Uhr: Schmitz Magazin, Präsentation von OTH-Studenten, Studiengang Medienproduktion und Medientechnik



16 Uhr: Comic-Präsentation "Hier kommt keiner lebend raus" mit Autor und Zeichner Marcus Trepesch



16.30 Uhr: Vorstellung "homunculus verlag": "jung. unabhängig. ambitioniert. homunculus." präsentiert von Laura Jacobi und Sebastian Frenzel



17 Uhr: Buchpräsentation "bogevischs büro gewohnt" mit Wilhelm Koch. Ausgezeichnet mit dem Preis für "Die Schönsten deutschen Bücher 2017"



17.30 Uhr: "Heimat. Ein lichtung-Lesebuch." vorgestellt von Eva Bauernfeind und Kristina Pöschl



18 Uhr: Abschlusslesung "Schauriges und phantastisches Ostbayern" mit Autoren des VS Ostbayern Julia Kathrin Knoll, Gabriele Kiesl, Martin Stauder, Marita A. Panzer und Rolf Stemmle



Zusätzlich gibt es nachmittags Buch-Aktionen speziell für Kinder.



___







Weitere Informationen:



www.literaturarchiv.de

Das Programm für die aktuelle Auflage am Sonntag, 12. November (13 bis 18 Uhr), beweist es: Insgesamt 26 Aussteller aus der Oberpfalz und dem benachbarten Franken gewinnen die Organisatoren Patricia Preuß (Literaturhaus Oberpfalz) und Markus Lommer (Historische Druckerei J.E. von Seidel) diesmal für das Treffen der Verlage und Kreativ-Wirtschaft. 2015 war es etwa die Hälfte, sagt Preuß beim Pressegespräch.In dieser bemerkenswerten Fülle finden Bücherwürmer und Neugierige alles, was die regionale, vom Massengeschäft der Großunternehmen oft überschattete Verlagskultur zu bieten hat. Weil sich die handwerklich herausragenden, mit viel Herzblut produzierten Bücher aber keinesfalls verstecken müssen, bietet die Regionalbuchmesse diesem Engagement eine große "Inszenierung des Buches", so Lommer.Die Ausstellerstände verteilen sich auf Literaturhaus Oberpfalz und Historische Druckerei Seidel, die Lesungen, Buch- und Verlagsvorstellungen finden auf der Bühne im Literaturhaus statt. Dort geben sich nach der Begrüßung neun Verlage im Halbstunden-Takt das Mikrofon in die Hand, um unter anderem Kunstbände, Kinderbücher, einen Regionalkrimi, eine Hörspielproduktion, einen Comic oder ein Heimat-Lesebuch vorzustellen.Zum Abschluss offerieren Julia Kathrin Knoll, Gabriele Kiesl, Martin Stauder, Marita A. Panzer und Rolf Stemmle vom "Verband deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller in ver.di, Regionalgruppe Ostbayern" Kostproben zum "Schaurigen und phantastischen Ostbayern". Für Kinder gibt es in diesem Jahr erstmals ein eigenes Programm mit Malaktion und "Lesemaus". Die Historische Druckerei Seidel ergänzt das reichhaltige Angebot mit Vorführungen der historischen Druckmaschinen.Eine perfekte Gelegenheit also für alle Interessierten, einmal einen Blick hinter die Kulissen zu werfen, kleine Verlage zu erkunden, neue Bücher und Themen zu entdecken, vielleicht auch schon das eine oder andere Geschenk zum anstehenden Weihnachtsfest, und mit Büchermenschen der verschiedensten Couleur ins Gespräch zu kommen - alles ohne Eintrittsgebühren oder Kaufzwang.Das gilt übrigens auch für die Verlage selbst, die auf der Oberpfälzer Regionalbuchmesse gerne neue Kontakte knüpfen, so die Erfahrung der Organisatoren, die gut und gerne ein halbes Jahr intensiv mit der Vorbereitung beschäftigt waren. Und die nächste, erfreuliche Herausforderung wartet bereits, denn die Kapazitäten sind aufgrund des großen Zuspruchs der Teilnehmer eigentlich bereits jetzt erschöpft.