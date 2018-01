Kultur Sulzbach-Rosenberg

29.01.2018

Samstagmorgen, kurz vor 9 Uhr in der Berufsfachschule für Musik (BfM): Knistern liegt in der Luft, Lehrer und Familie scharen sich aufmunternd um junge, schick gestylte Musiker. Der Tag des Regionalentscheids im Wettbewerb Jugend musiziert ist angebrochen.

Gutes Gefühl täuscht nicht

Krimi mit Happy-End

Bevor die Sängerinnen die Bühne erobern, machen sich die Duos "Klavier und ein Streichinstrument" und "Klavier vierhändig" bereit für ihren Auftritt. Die beiden Sulzbach-Rosenberger Klara Vogel (13, Violine) und Maximilian Hauer (15, Piano) sind als Erste an der Reihe, ihr seit Monaten geprobtes Programm vor den aufmerksamen Augen und Ohren der Fachjury unter Leitung von Sylvia Niederkleine zu präsentieren.Trotz Mozarts 262. Geburtstag interpretieren die wettbewerbserfahrenen Schüler der Städtischen Sing- und Musikschule (SMS) statt Wiener Klassik eine Werkauswahl mit tschechischem Schwerpunkt und einer Referenz an den deutsch-russischen Komponisten Alfred Schnittke. Kaum ist der letzte Ton verklungen, sind auch schon die Pädagogen Lisa Milyukova (Klavier) und Richard Hubert (Violine) mit ersten Einordnungen zur Stelle. Das gute Gefühl hat die beiden Mitglieder der SMS-Förderklasse nicht getäuscht, werden sie doch unter anderem für ihren überzeugenden Auftritt und die energiegeladene Darbietung gelobt.Der frühe Termin hat die erfahrenen Jugend-musiziert-Teilnehmer übrigens nicht gestört: "Da fällt das Warten kürzer aus", befand Maximilian Hauer. Professionell gab sich auch Klara Vogel in Bezug auf ihre akute Fußverletzung: "Wenn man spielt, vergisst man das." Am Ende stellte sich der Lohn in Form eines Ersten Preises ein.Ebenfalls einen ersten Preis räumte die Querflötistin Susanne Hiltl (15) aus Ursensollen ab. Mit einer Sonate von Johann Sebastian Bach, dem auswendig vorgetragenen Paradestück "Syrinx" von Claude Debussy und Gabriel Faurés "Fantaisie" beeindruckte sie die Jury.Vor sechs Jahren begleitete die SRZ schon ihre ebenfalls sehr erfolgreiche Jugend-musiziert-Premiere. Damals habe sie sich gar nicht so viele Gedanken gemacht, erinnert sich Susanne Hiltl. Das sei diesmal schon anders gewesen, aber die Erleichterung und tiefe Zufriedenheit nach dem Vorspielen machten das schnell vergessen. Die intensive Probenarbeit während der vergangenen beiden Monate sowie die beiden Vorbereitungskonzerte haben sich für sie also ausgezahlt.Der erzielte Erste Preis mit Ticket für den Landeswettbewerb vom 23. bis 27. März in Regensburg krönte den erfolgreichen Tag der Schülerin von SMS-Leiter Steffen Weber. Dieser war nicht nur als betreuender Pädagoge im Einsatz, sondern hielt auch als Leiter des Regionalausschusses alle Fäden an den Wettbewerbsorten in Sulzbach-Rosenberg und Pressath (Zupfinstrumente) in der Hand. Alles sehr gut und zur vollen Zufriedenheit gelaufen, so sein Fazit.Sehr angetan von der Leistung seiner Schützlinge präsentierte sich im Übrigen auch Michael Kämmle schon nachdem die ersten Kandidatinnen seiner Blockflötenklasse ihren Wettbewerbspart absolviert hatten. Und so nahm nicht nur der experimentelle "Krimi" in der Version von Annika Haller (11) und Tastenbegleiterin Zoe Leach (10) ein Happy End.