29.11.2017

Robert Forster ist kein Hüter der Asche. Stattdessen nährt er nach dem frühen Tod seines musikalischen Alter Egos Grant McLennan die Flamme der gemeinsamen Band "The Go-Betweens" mit der Autobiografie "Grant und ich" und musikalischen Reminiszenzen.

Beginn in Haindling

Ohne Bitterkeit

Den Part des Moderators übernimmt am Dienstag auf der Capitol-Bühne in Sulzbach-Rosenberg der Kulturredakteur des österreichischen "Standard", Karl Fluch. Während dieser allerdings nach einer ersten und einzigen Leseprobe aus "Grant und ich" so höflich wie beharrlich beim Englisch bleibt, präsentiert der Australier Robert Forster verschmitzt sein respektables Deutsch, das er früheren Lebensstationen in der Oberpfalz - und natürlich seiner deutschen Frau verdankt. Dass er zusätzlich zur Karriere als Musiker nun auch unter die Schriftsteller gegangen ist, hat mit dem Tod seines Freundes Grant McLennan einen traurigen Anlass. Die Umsetzung der unmittelbar danach entstandenen Idee zur Autobiografie nimmt allerdings doch Jahre in Anspruch.Er habe Zeit gebraucht, erzählt Forster. Erst gut zwei Jahre später setzt er sich im musikalisch anderweitig gut bekannten Dorf Haindling in Niederbayern an den Schreibtisch, um die Bandhistorie, beschränkt auf die 80er Jahre, festzuhalten. Der Verleger findet daran Gefallen, erbittet jedoch die Anfänge der gemeinsamen Geschichte als Zugabe.Der Autor will es daraufhin bei der Ergänzung um die Schilderung des ersten Zusammentreffens mit Grant belassen. Das reicht dem Verlag aber immer noch nicht, und so endet die Salami-Strategie schließlich doch bei Forsters Kindheit und Jugend, die niederzuschreiben sich "wider Erwarten als Vergnügen" erweist. Der romanhafte Stil verfängt auch beim Leser, den der zurückhaltend auftretende Musiker ohnehin nicht mit schnöden Aufzählungen der "Go-Betweens"-Stationen langweilen will.Nicht nur zur Freude des bekennenden Fans Fluch gelingt Forster zudem der Spagat, Einblicke zuzulassen ohne dem Voyeurismus Tür und Tor zu öffnen. So bleiben die "Magie des Unbekannten" und manches Rätsel um die Kult-Popband nach wie vor erhalten. Die sonst üblichen Fotos im Innenteil fehlen bewusst und auch zu den Gründen der Auflösung 1989 hält er sich bedeckt.Gemeinsam erkunden Moderator und Gast unter anderem Forsters optische Inspiration durch "Velvet Underground", seine Verehrung für Bob Dylan, den Probenablauf der "Go-Betweens" nach dem Comeback (immer von 11 bis 16 Uhr) oder die immer weiter auseinanderklaffenden Lebensstile des Familienvaters Forster und des verantwortungsfreien, alkoholkranken Lebemanns McLennan. Tragik überschattet die Band jedoch nicht erst mit dem Tod McLennans im Jahr 2006. Die eindringlichen Songs, die Robert Forster im Capitol puristisch solo präsentiert, berühren das Publikum nach wie vor mit rhythmischer Melodik und textlicher Ausgereiftheit. Es bleibt also beim Grübeln, warum die Launen des Schicksals zwei so begabte Singer/Songwriter immer wieder kurz vor dem verdienten, großen Durchbruch stoppten.Dennoch quälen Forster weder Bitterkeit noch Rachegelüste, wie sein auf Einladung der Buchhandlung Volkert zustande gekommener Oberpfalz-Abstecher offenbart. Der Feingeist ist freundlich-distinguiert geblieben - und obendrein schlagfertig. Gefragt, ob Grant und er heute wie Walter Matthau und Jack Lemmon durchs Leben ziehen würden, kommt zurück: "Nein, wie Paul Newmann und Robert Redford".