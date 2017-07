Kultur Sulzbach-Rosenberg

27.07.2017

2

0 27.07.2017

"Nachdenken und Schmunzeln" heißt die neue Ausstellung im St.-Anna-Krankenhaus. Unter diesem Titel stellt der Künstler Robert Litke Gemälde und Karikaturen aus. Vor allem die Zeichnungen, die mit spitzem Bleistift allerlei menschliche Schwächen aufspießen, faszinierten die Besucher der Vernissage.

Sieglinde Konhäuser, die Leiterin der Kunst-AG, stellte den Künstler vor. Litke, 1965 im sibirischen Omsk geboren, hat in Russland Kunst studiert. Seit 1998 lebt der Maler und Karikaturist mit seiner Familie in der Herzogstadt. Er gibt in Regensburg Zeichenkurse und engagiert sich ehrenamtlich beim Arbeitskreis für ausländische Arbeitnehmer.Das Holler-Trio begleitete die Vernissage mit Akkordeon, Klarinette und Gitarre. Beim Klang der Musik schlenderten Besucher und Patienten durch die Ausstellung, freuten sich über die farbige Ausdruckskraft der Gemälde, den Humor der Zeichnungen und ihren pointierten Witz. Gern ließen sie sich vom Künstler die Arbeiten erläutern. Die Ausstellung bleibt noch bis Samstag, 30. September, im ersten Obergeschoss des Krankenhauses zu sehen.