Rosenberger Krippenfreunde präsentieren "Bergbau-Krippe" im Rathaus-Foyer

Kultur Sulzbach-Rosenberg

27.11.2017

Vorweihnachtlicher Glanz ist am Montagvormittag ins Foyer des Rathauses eingezogen. Die Rosenberger Krippenfreunde sorgten mit der Aufstellung der für diesen geschichtsträchtigen Ort eigens angefertigten "Bergbau-Krippe" für ein lokalhistorisches Kleinod mit religiösem Bezug. Unter Federführung von Werner Schmidt entstand in 250 Arbeitsstunden die Szenerie, die als absolute Besonderheit gegenüber der Stätte der Geburt einen Bergmannsstollen mit vielen Details zeigt. Der Betrachter entdeckt in der "Grube Theresia" unter anderem eine Statue der heiligen Barbara, eine Grubenbahn mit Hunt, Bergknappen, verschiedene Utensilien für den Einsatz unter Tage. Bürgermeister Michael Göth dankte den Krippenfreunden für ihr Engagement und verwies auf die Berührungspunkte mit der Bergbaugeschichte und auch auf das anstehende 130-jährige Jubiläum des Bergknappenvereins, das 120-jährige Gründungsjubiläum der Bergknappenkapelle, die Schließung der Erzgrube am Eichelberg vor 40 Jahren und ganz aktuell auf den ersten Bauabschnitt der Förderturm-Sanierung. Die Krippe kann während der Öffnungszeiten bis Dreikönig bestaunt werden. Im Bild von links Werner Schmidt, Peter Pfortner (Erbauer Ausstellungskasten), Wolfgang Albersdörfer, Wolfgang Schuppe und Bürgermeister Michael Göth. Bild: Royer