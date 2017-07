Sängerwettstreit im Stadtpark

Kultur Sulzbach-Rosenberg

Wer singt schöner, die Vögel oder das Vokalensemble der Städtischen Sing- und Musikschule? Die Gesangspädagogin Regina Brandhuber wollte es wissen und ging mit ihren Schülerinnen zu einem Konzert in den Stadtpark. Sie sangen erst beim großen Spielplatz, dann beim Stadtweiher. Teils mit Gitarrenbegleitung, teils a cappella trugen sie Lieder vor, die mit Gefühl und Humor auf die Sommerferien einstimmten. "I like to sing" ergänzten die Sängerinnen mit Schellenbändern an den Füßen, die leise im Takt klingelten. Im heißen Sonnenschein bot das jazzige "Sommertag mit Regen" eine willkommene Erfrischung. Die Spaziergänger im Park blieben überrascht stehen, hörten zu, genossen die besondere Atmosphäre dieses Platzkonzerts und dankten dafür mit freundlichem Applaus.