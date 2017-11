Kultur Sulzbach-Rosenberg

21.11.2017

82

0 21.11.201782

Graf Gebhard streifte am Montag auf der Wildsaujagd durch den Rathaussaal, der Durst führte ihn ans Wasser. Sechs Jungfrauen fanden den Erschöpften. Und der Rest? Der Rest steht im Sulzbacher Sagenbuch. Nach mehr als 50 Jahren erfährt es nun eine Neuauflage - ergänzt, überarbeitet und reich illustriert.

Gelungenes Projekt

Es sei endlich Zeit geworden, sich der Sagen, Geschichten und Märchen aus dem Sulzbacher Bergland anzunehmen, waren sich die Protagonisten einig. Denn das Werk, das der damalige Kreisheimatpfleger Oberlehrer Fritz Metz 1965 herausgab, war seit längerer Zeit vergriffen. Schüler-Generationen begleitete es im Unterricht, Lesestoff bot es für vielerlei Anlässe.Diese Möglichkeit sollte auch in der Zukunft Bestand haben, zumal die Kenntnis über die eigenen Geschichten in größtem Maße identitätsstiftend wirkt. Ein Arbeitskreis um Triebfeder Tanja Weiß, darunter Renate und Sepp Lösch sowie Heidi und Martin Franitza von der Rosenbladl-Redaktion, machten sich dieses Projekt zu eigen. Als Illustratoren holten sie sich Kindergärten und Schulen des Sulzbacher Berglandes ins Boot. Unterstützung sagten Bürgermeister Michael Göth und die Sparkassenstiftung zu.So war der Weg freigemacht zu einem Nachfolgewerk, das nun aber den Titel "Hutza-Böichl" trägt. Erinnert wird so an die Tradition des Geschichtenerzählens an langen Winterabenden in den Hutza- oder Rockenstuben, die eben auch für die Oberpfalz typisch waren und heutzutage gerne von Trachten- und Heimatvereinen wiederbelebt werden.Bei der offiziellen Präsentation des 80-seitigen Werks bezauberte zunächst der Stiber-Nachwuchs mit der nachgespielten Legende von der Gründung Sulzbachs das Publikum. Initiatorin Tanja Weiß blickte auf die Entstehungsgeschichte des Büchleins zurück, verwies auf den Wert des Inhalts gerade für Kinder und dankte allen Unterstützern.Auch Bürgermeister Michael Göth freute sich über das gelungene Projekt, das für ihn auch viele Erinnerungen an die Schulzeit weckte, als das Vorgänger-Heft von Fritz Metz noch im Unterricht Verwendung fand. Geschichten vom Geigerpumperloch, der geizigen Sternsteinbäuerin, den Hammer werfenden Riesen oder von der Wilden Jagd seien der heutigen "Generation 50+" sicherlich bekannt.Das Stadtoberhaupt lobte die Initiative zur Aktualisierung und Ergänzung der Metz-Texte. "In den ideenreichen und künstlerisch interessanten Arbeiten sind die Fantasie der Kinder und ihre Gedanken zu spüren", bekannte Göth. Mitherausgeber Sepp Lösch regte die Verwendung des Hutza-Böichls in den Schulen an, um die Sprachfindung und den Wortreichtum zu fördern.Es sei nicht viel geredet, sondern zielgerichtet gehandelt worden, umschrieb Martin Franitza als Verlagsvertreter die Entstehungsgeschichte des neuen "Hutza-Böichls" am Montagnachmittag im Rathaussaal. Er dankte allen, die zum Gelingen des Projekts in irgendeiner Form beitrugen. Ein Sonderlob galt den Schülern, die sich mit vielen Bildern an der Gestaltung des Werks beteiligten.





Die Illustrationen für dieses Buch stammen von den Kindern der Kindergärten am Loderhof, Herz Jesu und Guter Hirte, Schülern der Pestalozzi-Grundschule (Klassen 1 bis 3), der 4. Klasse der Jahnschule und drei 7. Klassen des HCA-Gymnasiums sowie von den Schulen von Neukirchen und Etzelwang. "Das Hutza-Böichl ist als generationsübergreifende Publikation konzipiert. Die vergleichsweise große Schrift ist für Leseanfänger und Senioren gleichermaßen geeignet", so Franitza. Das 80-seitige "Hutza-Böichl" gibt es für 9,80 Euro bei der Buchhandlung Volkert, Schreibwaren Heidtmann oder direkt beim Verlag, www.rosenbladl.de.