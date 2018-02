Kultur Sulzbach-Rosenberg

27.02.2018

Die Berufsfachschule für Musik des Bezirks Oberpfalz, Konrad-Mayer-Straße 2, öffnet am Samstag, 3. März, von 14 bis 17 Uhr zum Info-Tag. Alle, die daran denken, Musik zum Beruf zu machen, erfahren Näheres über die Ausbildungsmöglichkeiten. Als einzige öffentliche Schule in Bayern bietet die Einrichtung in Sulzbach-Rosenberg auch den Zweig Musical an.

In einem Eröffnungskonzert präsentieren sich um 14 Uhr Ensembles und Solisten der Schule. Anschließend können Gäste auf einem Instrument vorspielen und mit Schülern und Dozenten ins Gespräch kommen. Um 16 Uhr ist eine Talkrunde mit ehemaligen und aktuellen Schülern angesetzt. Prof. Günter Voit von der Musikhochschule Nürnberg seine Erfahrungen mit dem Schultyp der Berufsfachschule. Big Band und Combo beenden gegen 17 Uhr den kostenlosen Info-Tag.Die Ausbildung an der Berufsfachschule für Musik dauert zwei beziehungsweise drei Jahre, erfolgt im Vollzeitunterricht, ist kostenfrei und wird durch das Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) gefördert. Weitere Informationen gibt es unter 09661/30 88 oder im Internet unter www.bfsm-sulzbach.de.