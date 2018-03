Kultur Sulzbach-Rosenberg

19.03.2018

Saxofonist Mulo Francel entfesselt die Sinne mit seinen Liedern, Eigenkompositionen und waghalsigen Improvisationen, besagt eine Vorschau. Am Samstag, 24. März, steht er mit Band ab 20 Uhr auf der Kleinkunstbühne Historische Druckerei Seidel am Luitpoldplatz 4.

"Seine Musik ist freimütig und kraftvoll. Sie schöpft aus der uralten Bandbreite menschlicher Gefühlswelt: von sehnsuchtsvoller Melancholie bis hin zu packender Abenteuerlust", verheißt dessen Agentur. Instrumentale Tonfabeln, die sich aus anregenden Reisen und Begegnungen mit außergewöhnlichen Menschen speisen.Mulo Francel, der kreative Wirbelwind von Quadro Nuevo, spielt in einer hochkarätigen Besetzung seine Kompositionen und Lieblingsstücke: gefühlvolle Balladen, feurige Latin-Grooves, kubanische Walzer, seinen Weltmusik-Hit "Die Reise nach Batumi" und sicher auch eines seiner kuriosen Gewürzlieder. Dies alles transformiert in einen lässig swingenden Kontext mit viel Raum für Kreativität und energetische Höhenflüge.Mulo Francel steht mit seinen Ensembles seit vielen Jahren auf den Bühnen dieser Welt: von Europa bis Kanada, Malaysia bis Mexiko, vom Balkan bis in die New Yorker Carnegie Hall. 2010/11 erhielt er mit Quadro Nuevo den Echo Jazz als bester Live Act und wurde so mit dem höchsten deutschen Musikpreis ausgezeichnet.Zur Erfüllung seines langgehegten Wunsches lädt sich der Saxofonist den aus Baku am Kaspischen Meer stammenden hochvirtuosen Pianisten David Gazarov ein, der in der internationalen Klassik- und Jazzszene als eine absolute Ausnahmeerscheinung gilt.Sven Faller, am ideenreich und wendig intonierten Kontrabass, feiert mit seinem Trio 11 große Erfolge und Robert Kainar ist einer der inspiriertesten Drummer der europäischen Musiklandschaft.Karten sind erhältlich im Vorverkauf in Amberg bei der AZ, im Reisebüro im Bahnhof und in der Tourist-Information am Hallplatz. In Sulzbach-Rosenberg bei den Buchhandlungen Volkert und Dorner und in der Tourist-Information/Kulturwerkstatt im Rathaus. Online unter www.nt-ticket.de oder www.kulturwerkstatt-online.net. Telefonische Informationen unter 09661/510 110.