Kultur Sulzbach-Rosenberg

03.01.2018

Beim Namen Friedrich Ani klingelt in vielen Ohren das Wort Krimi. Sein Ermittler Tabor Süden ist seit langem ein guter Bekannter, der neue Roman "Ermordung des Glücks" eine viel beachtete Herbstneuheit. Dass der Münchener Schriftsteller aber auch präzise, kluge Lyrik verfasst, geht daneben oft unter.

Sulzbach-Rosenberg/München. Zu Unrecht, wie der im Frühling erschienene Gedichtband "Im Zimmer meines Vaters" unterstreicht. Darin formt Friedrich Ani aus Kindheitserinnerungen, Momentaufnahmen des Alltags und tiefschürfenden Gedanken eine eindringliche Poesie mit melancholischem Grundton und langanhaltendem Nachklang. Der Kulturredaktion hat er einige Fragen zum Spagat zwischen Krimi und Lyrik beantwortet.Ich schreibe, und manchmal entstehen Gedichte (nicht so oft), manchmal Prosa, manchmal Theaterstücke oder Kurzgeschichten. Form und Sprache sind der Rahmen für alles, das Genre ergibt sich aus dem Moment oder aus einer konkreten Idee.Schreiben ist für mich immer eine Form der Überwindung, da ich in allen meinen Sachen anwesend bin, ich schreibe und bin, ich höre auf zu schreiben und verschwinde. Ich stehe nur scheinbar im Schatten meiner Figuren, ich bin der Schatten.Ich halte niemandem einen Spiegel vor, ich beobachte, mache mir meine Gedanken, versuche, etwas zu begreifen. Gedichte sind manchmal die Quintessenz all dessen.Wenn die Wörter da sind, schreibe ich schnell und intensiv und Tage lang. Aber die Wörter für meine Gedichte verstecken sich gern, dann kriege ich Monate lang kein Gedicht aufs Papier, ich habe gelernt zu warten, bis sich die lyrischen Wörter wieder melden.Erst das Wort, dann die Musik, also der Inhalt.Interpretationen von Gedichten finde ich oft spannend, oft lustig. Sie haben für mich einen Unterhaltungswert.Das weiß ich nicht. Könnte sein. Ein Gedicht kann helfen, das weiß ich aus eigener lebenslanger Leseerfahrung, sich selbst näher zu kommen, die Welt mit anderen Augen zu sehen, still zu werden, Einkehr zu halten. Gedichte können wie Stimmgabeln sein, wenn man sie an sich heranlässt, ergeben sie im besten Fall den ureigenen Ton, den man bisher nicht kannte ...___Der Gedichtband "Im Zimmer meines Vaters" ist bei Suhrkamp erschienen und kostet 18 Euro.

Bild: Heike Steinweg Suhrkamp Verlag