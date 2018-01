Kultur Sulzbach-Rosenberg

23.01.2018

23.01.2018

"Im Dorf der 13 Dörfer" herrscht weder Idylle noch Langeweile. Stattdessen bevölkert Gerhard Köpf seinen gleichnamigen Roman mit schrulligen, tragischen oder extravaganten Figuren, die sein fiktives Land Innerfern zur spannenden Destination machen. Am Freitag, 2. Februar, ist der Schriftsteller um 19.30 Uhr im Literaturhaus Oberpfalz zu Gast.

Eingeladen von der Buchhandlung Volkert nimmt Köpf das Publikum mit auf eine Reise zurück in das Allgäu seiner Erinnerung und Fantasie. Auf diesem Weg befindet sich bereits seine Hauptfigur, ein bei Kleinaufträgen hängen gebliebener, aus dem Dorf der 13 Dörfer stammender Journalist. Beauftragt, das Zwölfuhrläuten der Dorfkirche für den Rundfunk aufzuarbeiten, stellt er sich stattdessen den Schatten der Vergangenheit.Daraus tauchen unter anderem die Geschichten vom schrulligen Schwesterntrio in der Allgäuer Sommerfrische, vom gesangsbegabten Waisenmädchen mit Callgirl-Karriere oder von der zur rasenden Mörderin mutierten Klöppel-Lehrerin Traudelinde Bäuschel-Kaltenbach ebenso auf wie die Erinnerungen an den Vater, den Landbriefträger, oder Tante Mirtel, die Dorfärztin.Das schriftstellerische Werk des Literaturprofessors Gerhard Köpf, der auch als Gastprofessor an der Psychatrischen Klinik der LMU München tätig war, ist mit zahlreichen Literaturpreisen, darunter dem Preis der Jury des Ingeborg-Bachmann-Preises, dem Förderpreis der Berliner Akademie der Künste und dem Raabe-Preis, ausgezeichnet. Sein Roman "Die Strecke" wurde 1988 unter dem Titel "Wallers letzter Gang" verfilmt.Karten im Vorverkauf gibt es bei der Buchhandlung Volkert und an der Abendkasse (jeweils acht Euro). Der Roman ist bei Braumüller erschienen und kostet 24 Euro.